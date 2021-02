David Carreira volta ao palco em memória de Sara e em prol da cultura

Sara Oliveira Hoje às 14:09 Facebook

Artista organizou o concerto solidário "Amor em Casa" que será transmitido, este sábado, no YouTube. A par da homenagem à falecida irmã, reúne donativos para a União Audiovisual.

É já este sábado que David Carreira volta a atuar para o seu público, dois meses e um dia depois da morte da irmã Sara, e não vai estar sozinho num evento recheado de sentimento. O espetáculo "Amor em Casa" foi gravado e será transmitido a partir das 18.30 horas através do YouTube, e não tem só música no alinhamento. A iniciativa é uma homenagem a Sara Carreira, mas também tem como objetivo apoiar todos os artistas que não podem trabalhar por causa da pandemia.

Como anfitrião, David partilha o palco com outros artistas que fizeram questão de o abraçar ainda numa fase marcada pelo luto. Diogo Piçarra, Ana Moura - com quem Sara Carreira sonhava cantar -, Calema e Nuno Ribeiro juntaram-se ao clã Carreira.

O irmão Mickael Carreira também aceitou o convite, até porque a música tem sido o seu refúgio nos últimos tempos. E, como o amor dá mote ao evento, a atriz Carolina Carvalho confirma talento ao lado do namorado, com quem interpreta o tema "Do jeito dela". "Faz hoje dois anos que lancei um tema muito especial, e desde aí a Carol anda a tentar convencer-me a deixá-la cantar num concerto. Eu fiz-lhe a vontade em 2019 no Barreiro, mas ela foi apanhada de surpresa e podia ter corrido melhor. E agora num show dedicado ao amor ela regressou e foi um momento lindo!", partilhou David Carreira.

Ao longo de duas horas, também aparecerá Laura Figueiredo, a companheira de Mickael, e os atores Lourenço Ortigão e Kelly Bailey. Além de canções, entre elas temas do repertório de Sara, haverá jogos e até se vai ver cozinhar. Assim antecipou David, grato por os amigos o ajudarem a "cumprir a promessa" de ajudar só profissionais da área da cultura, contribuindo com um donativo para a União Audiovisual, quer através das visualizações quer por transferência para a conta do grupo criado para responder à crise provocada pela covid-19 no setor dos eventos, festivais e espetáculos.