David Cronenberg e a filosofia do novo sexo

Chega esta quinta-feira às salas de cinema o novo filme choque do cineasta canadiano: "Crimes do futuro"

Numa cena de "Crimes do Futuro", o novo Cronenberg que hoje estreia em todo o país, a personagem interpretada por Kristen Stewart tenta beijar a que tem o corpo de Viggo Mortensen. Primeiro, mete os seus dedos na boca dele, como que para investigar algo que desconhece. Depois, junta-lhe os lábios. Sem grande reação, Viggo diz-lhe qualquer coisa como: "desculpa, mas não tenho muito jeito com o velho sexo".

"Crimes do Futuro" introduz-nos então no novo sexo, numa sociedade futurista onde o corpo humano entrou em mutação. A cirurgia como espetáculo, a autópsia como definitivo orgasmo, a tatuagem nos órgãos principais do nosso corpo, são as novas formas de êxtase.

A história do filme centra-se nas personagens interpretadas por Viggo Mortensen e Léa Seydoux, um casal de artistas que fazem performances ao vivo de intervenções no interior do corpo de Viggo, comandadas por Léa. Mas a morte de uma criança, às mãos da própria mãe, desencadeia uma investigação que vai colocar em causa o seu trabalho.

Antes da primeira projeção pública do filme, em competição em Cannes, Cronenberg tinha mostrado receio de que muita gente saísse da sala durante os primeiros cinco minutos do filme. Com a habituação do espectador de cinema a situações mais extremas - que as há - não será provavelmente o caso.

Mais importante aliás do que os momentos mais gráficos que nos recordam estarmos na presença do mestre do terror clínico, a matéria de que se serve o filme, que repete o título de um dos primeiros Cronenberg, apesar de nada ter a ver com a sua trama, é sobretudo a discussão sobre a filosofia deste novo sexo, em diálogos que resumem em grande parte o que é o corpo da obra - no sentido mais endémico - deste mestre canadiano.

Quase sempre em interiores, recriados em estúdio em Atenas, por razões fiscais, e marcado por uma portentosa partitura de Howard Shore, "Crimes do Futuro" é cinema, na sua formulação não só temática, mas também estética e narrativa, e é para ver e ouvir lá, na sala escura. Recordando-nos que cinema é imaginário e uma porta para outros mundos. Seremos assim no futuro