David Fonseca: "Fazer canções não é muito diferente de visitar os nossos fantasmas"

Cantor David Fonseca edita disco visual, distinto de tudo o que já fez, em que cada tema é um filme. Nesta entrevista ao JN, explica o que é o seu novo "Living room bohemian apocalypse"

Um álbum visual, dividido em sete episódios ou mini-filmes feitos para acompanhar a história de cada tema. Um mundo surreal que mistura passado, presente e futuro, uma casa assombrada e histórias cantadas com um fio condutor. David Fonseca está, há anos, muito longe das memórias dos Silence 4 e de tudo que se faz em Portugal. Nesta entrevista ao JN admite a sua insatisfação e vontade de experimentar, e revela a paixão pelo cinema e por cineastas como Wim Wenders, e, claro, pela música. O novo "Living room bohemian apocalypse" vai alimentar a digressão: 18 de setembro no Estoril; 4 de outubro no Tivoli (Lisboa); 12 de outubro no Sá da Bandeira (Porto) e 12 de novembro no Cineteatro do Montijo.

Sobre o "LRBA", um disco-filme em sete partes, como surgiu esta ideia e no que consiste?