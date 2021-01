De Anitta a Led Zeppelin. Eis a playlist oficial da posse de Joe Biden

JN Hoje às 17:05 Facebook

O comité que organiza a tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e da sua vice-presidente, Kamala Harris, lançou uma playlist para a investidura do 46.º presidente, que vai acontecer esta quarta-feira, sob estreita vigilância.

A playlist oficial, que pode ser escutada em várias plataformas, inclui 46 faixas de artistas de todo o espetro musical, como Dua Lipa, SZA, Beyoncé, Vampire Weekend, Stevie Wonder, Anitta, Led Zeppelin, entre outros.

Com a curadoria do produtor e rapper D-Nice e da editora The Raedio, a lista de reprodução pretende "refletir o espírito implacável e a rica diversidade da América. Eles são a pontuação para um novo capítulo e ajudarão a unir as pessoas à medida que Biden-Harris iniciam o seu importante trabalho para unir nosso país", escreveu Tony Allen, do comité de inauguração presidencial.

Biden e Harris farão o juramento de posse na escadaria oeste do Capitólio, numa cerimónia sob um forte dispositivo de segurança, por volta do meio-dia. Depois desse momento, e de acordo com a programação oficial, o presidente eleito fará um discurso inaugural sobre como pretende combater a pandemia de covid-19 bem como reconstruir, unificar e curar a nação.

Lady Gaga, que se envolveu ativamente na campanha eleitoral a favor do candidato democrata, vai cantar o hino nacional e Jennifer Lopez fará uma apresentação musical.

Às 20.30 horas, em pleno horário nobre, está previsto um especial de 90 minutos transmitido por várias cadeias televisivas com apresentação do ator Tom Hanks e que contará com as atuações de Ant Clemons, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake e Kerry Washington.