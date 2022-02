De Circunstância estreiam-se com a digressão "Dilema de circunstância"

Rubén Roma Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Inovação, ritmo, amizade e ambição são as características basilares deste grupo de humoristas que pretende resolver problemas de elevada dificuldade.

"Chamamo-nos De Circunstância porque foi dessa forma que nos conhecemos. Achámos que dava um bom nome."

Já os apelidaram de promessas do stand-up. São quatro jovens, André Pinheiro, Rafael Pessanha, Tiago Pereira e Sebastião Dutschke, juntaram-se fortuitamente e têm o objetivo de resolver um dos maiores dilemas de sempre. Começaram a atuar em grupo em maio de 2020 no Lisboa Comedy Club, onde lhes foi "reconhecida uma certa qualidade", como diz André Pinheiro. Mais tarde, pegaram nas mochilas e fizeram uma breve digressão pela Covilhã e Fundão. "Como correu bem, decidimos fazer um espetáculo mais elaborado, que não envolvesse só o stand-up."

O cardápio foi então enriquecido com outras ferramentas humorísticas, como o improviso e a sketch comedy. De Circunstância pretendem contar uma história do início ao fim, apresentar um problema e resolvê-lo.

O coletivo aposta todas as fichas na amizade para assegurar uma entidade estável. Segundo André, "estamo-nos a conhecer aos poucos. Tem havido uma sinergia porreira e muito natural".

Esperam que os espectadores, não deem pelo tempo passar e que "cheguem ao final e não tenham ideia de terem parado de rir ou de haverem perdido o interesse pelo que aconteceu em palco", comenta Tiago Pereira.

Relativamente ao futuro, os quatro mostram-se em concordância quando André Pinheiro menciona a ambição de crescerem e de quererem "ter uma carreira a solo com sucesso. O objetivo maior é viver disto", além de deixarem uma marca na história do stand-up português.

PUB

Para já, Rafael (do Barreiro), Tiago (da Covilhã), André (da Guarda) e Sebastião (de Lisboa), apresentam "Dilema de circunstância" no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, sábado 19. Segue-se de novo o Lisboa Comedy Club a 24 e, a 25, o Mercado Negro em Aveiro. A tour vai a 26 ao Auditório Mirita Casimiro, em Viseu, e a 16 de março chega ao Grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, na Covilhã.