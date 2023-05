De "Fix You" a "Yellow", as histórias por detrás dos maiores êxitos dos Coldplay

Beatriz Mota Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Ao longo de décadas, a banda britânica Coldplay tem vindo a ganhar reconhecimento mundial através de músicas que se tornaram grandes êxitos. Aclamados como uma das maiores bandas da atualidade, dão quatro concertos em Coimbra, entre 17 e 21 de maio.

O grupo, que causou uma das maiores corridas aos bilhetes para concertos em Portugal, foi criado em 1996, pelo vocalista e pianista Chris Martin e pelo então colega universitário e guitarrista Jonny Buckland. Guy Berryman, baixista, e Will Champion, vocalista de apoio, juntar-se-iam à banda mais tarde.

Detentores de diversos prémios e de vários recordes de vendas, os Coldplay têm músicas cujas letras viajam desde ex-namoradas até analogias espaciais. Eis as histórias que inspiraram alguns dos maiores sucessos da banda.

PUB

"Yellow", 2000

"Yellow" foi escrita durante as gravações de uma outra música da banda, "Shiver". Na altura, era a primeira vez que os artistas trabalhavam com uma produtora de renome e, como Chris revelou numa entrevista à BBC News, era uma situação de "sucesso ou fracasso". Os membros da banda, juntamente com o seu produtor, Ken Nelson, fizeram uma pausa e, enquanto observavam o céu, Ken disse: "Look at the stars!" ( "Olhem para as estrelas", em tradução livre), frase que se tornou o primeiro verso do êxito.

Já dentro do estúdio, o vocalista começou a "brincar com os acordes" e, quando finalmente encontrou a harmonia desejada, procurou por palavras que encaixassem. Ao olhar em seu redor viu uma lista telefónica do género Páginas Amarelas ("Yellow Pages") e percebeu que "Yellow" era a palavra certa para apostar na criação.

"The Scientist", 2002

No segundo álbum, "A Rush of Blood to the Head", a banda apresenta "The Scientist", um dos seus maiores êxitos. A história por detrás desta letra é a de uma relação amorosa desgastada pelo ambição do homem. Isto porque o cientista dá prioridade ao trabalho, deixando a sua relação para trás.

"É estranho que o que quer que esteja na nossa mente, seja a queda da economia global ou os terríveis problemas ambientais, a coisa que mais nos consome é gostar de alguém", contou Chris na altura do lançamento da música.

O vocalista revelou ainda que a gravação da música foi feita em Liverpool e bastou uma tentativa para o grupo alcançar o efeito desejado. Nas notas do álbum é revelado pela banda que "o cientista" seria Dan Keeling, o representante que os contratou para trabalhar na produtora Parlaphone.

"Fix You", 2005

No espaço de cinco anos, a banda lançou três discos. Em 2005, o terceiro álbum "X&Y" incluiu uma das suas músicas mais ouvidas, "Fix you", que já tem neste momento quase 600 milhões de visualizações no YouTube.

A letra de "Fix You" foi escrita por Chris Martin numa tentativa de confortar Gwyneth Paltrow, com quem era casado na época, após a morte do pai da atriz. Chris e Gwyneth conheceram-se pouco depois da perda da empresária e, na altura, o artista foi um grande pilar na sua recuperação. Numa entrevista à rádio Sirius XM, Paltrow confessou que "a música ajudou a que ela e o irmão conseguissem processar o luto e a perda do pai".

"Viva la Vida", 2008

"Viva la Vida or Death and All His Friends" foi o quarto álbum de originais lançado pelos Coldplay, em 2008, e aquele que deu a conhecer "Viva la Vida", uma composição que trouxe vários prémios e conquistas ao grupo.

"Viva la Vida" é uma conhecida frase espanhola, frequentemente utilizada para saudar a realeza. Uma adaptação do inglês "Long live the King" ( "Longa vida ao rei",em tradução livre). Segundo o site Music Grotto, a música é uma referência à Revolução Francesa e a letra foi escrita numa tentativa de compreender a visão do rei Luís XVI nos seus últimos dias de reinado, antes de ser executado.

O primeiro verso da música: "Eu costumava governar o mundo", demonstra a grandeza e a influência que o rei tinha. Enquanto que o verso "Os revolucionários esperam pela minha cabeça numa bandeja de prata" representa os momentos finais de vida e a forma bruta como lhe foi retirado todo o poder, pelo povo.

"A Sky full of stars", 2014

Em 2014, é lançado o sexto álbum da banda, "Ghost Stories", e com ele a música "A Sky full of stars", que já conta com mais de 800 milhões de visualizações no YouTube. Numa entrevista ao programa "Beats x Beats", Chris Martin revelou que se inspirou nas músicas de Katy Perry, principalmente na forma como esta as cria. "Muitas das músicas da cantora têm sempre a mesma sequência de acordes" e, como tal, é fácil para as pessoas decorá-las e "ficar com elas no ouvido", revelou o artista. Assim sendo, a banda decidiu experimentar algo novo e, com a ajuda do DJ Avicii, criou aquele que também se tornou um dos seus grandes êxitos.

"Higher Power", 2021

"Higher Power" surge já na pandemia, no nono e mais recente álbum dos Coldplay, "Music of the Spheres", lançado em 2021. A composição foi apresentada pela primeira vez ao astronauta Thomas Pesquet, que se encontrava na Estação Espacial Internacional naquele momento. De acordo com a rádio britânica Capital FM, o vocalista da banda explicou que "a música refere-se à tentativa de encontrar o astronauta que existe em cada um de nós, a pessoa que pode fazer coisas incríveis".

A banda regressa a Portugal - a primeira visita aconteceu em 2000, na apresentação do seu álbum de estreia, em Paredes de Coura, e a última em 2012, no Estádio do Dragão - e vai atuar em quatro datas, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, em Coimbra.