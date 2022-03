De Lewis G. Wilson a Robert Pattinson: atores que foram Batman

João Antunes Hoje às 13:52 Facebook

A estreia do novo filme com o herói da DC Comics impõe uma digressão pelos atores que lhe deram corpo.

Com novo Batman à porta (a estreia é já amanhã) e com novo ator a dar corpo e alma à personagem - e logo alguém com a popularidade de Robert Pattinson, gerada pela série adolescente "Twilight" -, será curioso fazer uma pequena resenha de todos aqueles que aceitaram o desafio de interpretar o que é, afinal, uma dupla personagem: o herói alado, e Bruce Wayne, a sua identidade no mundo civil, de que guarda segredo. Criada por Bob Kane e Bill Finger, e surgido pela primeira vez na revista "Detective Comics", em maio de 1939, Batman ainda chegou a tempo de ter lugar nos chamados serials. Era esse o reduto das adaptações de personagens de BD, populares mas não levadas a sério, e que nunca atraíam grandes orçamentos por parte dos estúdios. É por isso que não vemos Gary Cooper, James Stewart ou Cary Grant nestes propósitos.

Pelo contrário, é um desconhecido Lewis G. Wilson o escolhido para a primeira representação de Batman no cinema, "Batman", um seriado da Columbia Pictures em 15 partes, estreado em 1943. Tinha apenas 23 anos, foi o primeiro e o mais novo de sempre. Seria substituído por um ator mais veterano, Robert Lowery, no seriado que se lhe seguiu, "Batman & Robin" (1949).