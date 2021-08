Dead Combo, Tiago Nacarato e Joana Espadinha no Emergente

António Orlando Hoje às 13:58 Facebook

Tiago Nacarato, Dead Combo e Joana Espadinha são cabeças de cartaz da programação do Emergente Centro Cultural até ao final do ano.

A sala de espetáculos do Marco de Canaveses vai também acolher teatro, circo e workshops e reserva em exclusivo o mês de dezembro para os mais pequenos.

A atuação de Tiago Nacarato, cantautor portuense com raízes brasileiras, está agendada para às 21 horas do dia 15 de setembro.

Os Dead Combo, à mesma hora, sobem ao palco do Emergente a 29 de outubro. Na ocasião, a dupla formada por Tó Trips e Pedro Gonçalves deverá proporcionar à plateia do Emergente um passeio pela história de uma carreira com mais de 18 anos e seis álbuns de originais. Temas como "Deus me dê grana", "Mr. & Mrs. Eleven", "The Egyptian Magician" (música dedicada a Zé Pedro dos "Xutos") e "Cuba 1970 são marcas d'água da banda.

A trilogia de concertos do Emergente encerra a 27 de novembro com a atuação de Joana Espadinha, a menina da pop que em setembro edita novo álbum - Ninguém nos Vai Tirar o Sol - escrito em tempos de pandemia.

Em Setembro a programação do Emergente tem a marca do Coliseu do Porto Ageas e Teatro Nacional São João através da Oficina de Marionetas da Palmilha Dentada, do Circo no Jardim Municipal no dia 11 às 21 horas e do Rasto de Erva Daninha na Alameda, no dia seguinte, às 11 horas, na Alameda.

Programação

Setembro

Dia 11 às 15h | workshop infantil | Oficina de Marionetas (Palmilha Dentada, na organização do Coliseu do Porto Ageas e Teatro São João) | Local: Emergente, CC

Dia 11 às 21h | Circo | Circo Coliseu Porto Ageas | Local: jardim Municipal

Dia 12 às 18h | Circo | Rasto de Erva Daninha, na organização do Coliseu do Porto Ageas e Teatro São João) | Local: Alameda

Dia 18 às 21h | Música | Tiago Nacarato | Local: Emergente, CC

Dia 24 às 21h | Teatro | "Wilde Shots" de Oscar Wilde do Teatro Aramá | Local: Emergente, CC

Outubro

Dia 23 (manhã) | workshop infantil | Oficina de construção de animais utilizando elementos naturais "Galhos e Bugalhos" (de Historioscopio - Teatro de Marionetas) | Local: Emergente, CC

Dia 23 (tarde) | teatro marionetas | "A caixa de nove lados" de Historioscopio - Teatro de Marionetas | Local: Emergente, CC

Dia 29 às 21h | Música | Dead Combo | Local: Emergente, CC

Novembro

Dia 20 (tarde) | workshop infantil | Música e Circo | CRASSH_DuoCircus | Local: Emergente, CC

Dia 20 (noite) | Teatro, Música, Circo | CRASSH_DuoCircus | Local: Emergente, CC

Dia 27 (noite) | Música | Joana Espadinha | Local: Emergente, CC

Dezembro

Dia 4 | Teatro infantil | Som de Algodão com a organização Rota do Românico | Local : Emergente, CC

Dia 18 | Teatro infantil | O que é o Natal? | Teatro Aramá| Local: Emergente, CC