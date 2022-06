Delfins: "Estamos a soar bem e a magia vai acontecer outra vez"

Delfins atuam no Rock in Rio Lisboa dez anos depois da separação. Um regresso com todos os êxitos em palco do Galp Music Valley.

Eles estão de volta e prometem ser os mesmos que há 35 anos lideravam as tabelas de vendas com temas como "Um lugar ao sol", "Saber amar" ou "Aquele inverno": depois de uma separação em 2010, os Delfins atuam no próximo dia 25 no palco Galp Music Valley, no Rock in Rio Lisboa (RIR). Em conversa com o vocalista Miguel Ângelo e o guitarrista Fernando Cunha, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, onde vai acontecer o RIR, a banda garante que nada vai faltar. "Quando ensaiámos pelas primeiras vezes para fazer as Festas do Mar, em 2019, havia um pouco aquele ponto de interrogação: "Como será a malta tocar junta ao fim deste tempo todo, com pessoas mais afastadas da música?". A magia vai acontecer outra vez? Reparámos que sim", refere Miguel Ângelo.

"Obviamente estamos desejosos de voltar e fazer um grande espetáculo no Rock in Rio, mas nós já vimos que vai funcionar. Aquela hora de espetáculo, com todos os singles seguidos, é impossível isso não acontecer. E está a soar muito bem, tenho de ser honesto", garante o vocalista.