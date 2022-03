Denis F. Miala: "Angola tem muitas histórias para contar"

João Antunes, em Luxor Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Cineasta apresentou o seu primeiro filme no Festival de Luxor.

A 11.ª edição do Festival de Cinema Africano de Luxor, na mítica cidade do sul do Egito, tem como um dos seus principais objetivos o de mostrar filmes das mais variadas proveniências, dentro da diversidade histórica, cultural e linguística de tão vasto continente. Dos países lusófonos, o programa inclui apenas um título, "Moça", do angolano Denis F. Miala, na competição de curtas-metragens. Um cruzamento entre a realidade e a fantasia, em torno de uma personagem de fábula, onde se denuncia a corrupção e o desenvolvimento acelerado e desequilibrado de Angola. Algo que o realizador, fugido com a família durante a guerra civil, testemunhou no regresso ao país onde, depois de vários vídeos musicais, assinou a primeira longa-metragem.

De onde lhe surgiu a ideia para esta história?

É uma lenda angolana. Mas fiquei a saber depois que outros países africanos também a têm. É a lenda de uma mulher que seduz um homem mas este descobre que ela estava morta. Dependendo dos sítios, o que se passa a seguir com o homem é diferente.

Porque decidiu pegar nesta lenda?

Queria fazer algo que saísse do normal. E queria contar uma história que falasse do desenvolvimento rápido, um desenvolvimento desordenado como o que houve em Angola. Achei que podia juntar esta fábula que nós temos a essa minha ideia.

Há muitas histórias para contar em Angola?

PUB

Angola tem muitas histórias para contar. E o meu objetivo como realizador é poder contar essas histórias. E as pessoas querem que essas histórias lhes sejam contadas. O nosso cinema precisa de se conectar com as pessoas. Para que o cinema seja rentável é preciso levar as pessoas a sair de casa para irem ver um filme angolano que lhes conte uma história que tenha a ver com eles.

O filme já foi exibido em Angola?

Já e as pessoas adoraram. Reconhecem os sítios onde foi filmado. Temos tido o cuidado de ir a certos bairros apresentar o filme. As pessoas ficam entusiasmadas, ficam empolgadas pela história. O cinema em Angola é muito vivo, tanto no ecrã como na sala. Os espectadores participam, comentam enquanto o filme está a passar. Quando vemos que as pessoas estão a comentar de viva voz quer dizer que estão a gostar.

Como viu o país quando regressou?

Eu saí do país com a minha família durante a guerra civil e porque a minha mãe foi trabalhar para fora. Depois voltei quando as coisas já estavam melhores e também por força de uma situação familiar. E encontrei um pais totalmente diferente. Quando saí era miúdo, voltei algumas vezes, mas quando voltei mesmo para viver já era um homem e com filhos. E apercebi-me que a realidade que tinha tido em criança era diferente da realidade que os meus filhos tinham. Algumas coisas boas, mas algumas coisas também más.

Como por exemplo?

Em miúdo, apesar de haver uma situação de guerra, nós éramos muito mais unidos, entre vizinhos, no bairro, na família. Hoje as pessoas estão todas dispersas. Encontrámos também um país em desenvolvimento acelerado. A primeira palavra que o meu primeiro filho disse foi "grua". Os sítios onde eu ia brincar quando era criança já não existiam, a outros sítios não podíamos ir porque estavam em construção.

Como é que está a situação do cinema angolano?

Não temos uma grande produção mas os filmes que temos feito têm tido uma boa receção por parte do público. O nosso grande problema é não termos ainda um circuito de distribuição. Por vezes temos filmes exibidos em França ou aqui no Egito que não são mostrados em Angola. O cinema angolano está a produzir cada vez mais mas, infelizmente, o ramo da distribuição não está a acompanhar. É uma situação que estamos a tentar melhorar.

Em Angola as pessoas sabem que o seu filme está em competição aqui em Luxor?

Têm essa consciência, sim. Eu faço questão de informar os meios de comunicação e alguns portais. O filme já esteve em outros festivais e tivemos sempre o apoio da comunicação social. É tão raro ouvirmos falar do nosso país pelas boas razões que quando é o caso toda a gente quer partilhar. As pessoas em Angola têm-me ajudado muito nesta situação.

Já há projetos para uma longa-metragem?

Há. O guião do "Moça" era para uma longa-metragem, mas acabei por decidir fazer uma curta porque estamos a testar a máquina para ver como é que podemos fazer filmes em Angola. E neste momento estou a fazer um documentário sobre o Reino do Congo. Chama-se "O trono do Congo" e retrata o período anterior ao Diogo Cão, a sua chegada e o que isso originou depois. A seguir, acredito que vou fazer uma longa-metragem.

Tem mantido alguma relação com a comunidade portuguesa em Angola?

Temos algumas organizações em Angola que fazem cinema ao ar livre. E há muita gente da comunidade portuguesa que vai assistir. E que geralmente apoia muito essas iniciativas. Quando mostrámos o "Moça" nessas sessões tivemos mesmo um bom retorno da comunidade portuguesa.