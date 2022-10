Denis Ménochet: "Sinto sempre que vou ser despedido no início de cada rodagem"

João Antunes Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator francês encarna Fassbinder no novo filme de François Ozon, "Peter von Kant".

É um dos novos nomes grandes do cinema francês, com uma vitalidade, presença física e capacidade de trabalho comparáveis a Gérard Depardieu dos primeiros tempos. Denis Ménochet, que vimos em "Sacanas sem lei", de Quentin Tarantino, ou "Graças a Deus", de François Ozon, volta a trabalhar com o francês em "Peter von Kant", homenagem a Rainer Werner Fassbinder e à sua obra- -prima "As lágrimas amargas de Petra von Kant".

Não receou mostrar o filme na Alemanha, país natal de Fassbinder?