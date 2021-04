"Depois vai-se a ver e nada" em busca de público no Teatro Sá da Bandeira

Hoje às 17:17 Facebook

A RTP irá gravar esta quinta e sexta-feira, à noite , o programa "Depois vai-se a ver e nada", no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Ao contrário do que aconteceu em gravações noutras cidades, o programa de José Pedro Vasconcelos poderá ter público ao vivo.

Todas as semanas, José Pedro Vasconcelos constrói um programa em torno de uma personalidade relevante do panorama nacional ou internacional, assim como de temas da atualidade que tenham a ver com esse convidado. O tom da conversa é descontraído mas pertinente e a atualidade é escrutinada com provocação e humor.

O maestro Rui Massena, que acaba de lançar o EP "20 perception" pela Deutsche Grammophon, será o primeiro convidado, do programa a gravar na quinta-feira. Na sexta-feira será a vez da cantora Aurea que, como explicou ao JN o apresentador, cantará "pela primeira vez em português", à imagem do que sucede no seu novo single, "Frágil".

José Pedro Vasconcelos, que formulou ao JN o desejo de ter "o teatro bem composto", diz que a participação no evento é gratuita, podendo o público fazê-lo através da Ticketline ou do número 910 939 464 e inscrever-se até à lotação da sala.

As gravações no Teatro Sá da Bandeira decorrem a partir das 20 horas nos dois dias.