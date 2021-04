(Des)alcançar a imobilidade

Delfim Machado Hoje às 09:41 Facebook

É através de três corpos contra um fundo azul vivo, sublimes, e ainda assim completamente estáticos, que Lea Moro vai finalmente estrear o espetáculo (b)reaching stillness em Portugal. Inicialmente agendado e depois cancelado na edição de 2018 do Dias de Dança, chega agora com transmissão online entre os dias 21 e 23 de abril.

O espetáculo desenrola-se junto a um pódio coberto por uma enorme cortina de veludo azul, onde três corpos seminus mantêm uma pose quase imóvel enquanto a Sinfonia da Ressurreição de Mahler agita ferozmente o espaço em momentos bombásticos guiados por mudanças constantes que imploram por uma transcendência que os movimentos não acompanham. São três seres lentos, quase desesperados, como se toda a vida lhes tivesse sido arrancada. "É uma calma teimosa", descreve Lea Moro, bailarina e coreógrafa suíça que trabalha a partir de Zurique e Berlim.

O que parece um quadro sonoro e visual pejado de opostos e contradições pode, na verdade, não o ser. Isto porque o significado desta tela remete-nos para uma tentativa de ganhar vida que também está presente na sinfonia (Ressurreição) e no ponto de partida de Lea Moro para tudo isto: as pinturas de natureza morta do início do período barroco que simbolizavam a abundância resultante da prosperidade da Europa Central e, em particular, da Holanda.

Tecnicamente, o quase imobilismo dos bailarinos Jorge de Hoyos, Enrico Ticconi e Lea Moro dão-nos a satisfação do movimento minimalista desenhado na perfeição. Através da lentidão torpe dos corpos, (b)reaching stillness lida com a vitalidade da matéria, o potencial físico da morosidade e a faculdade dinâmica da teatralidade minimalista e prolongada.

Tal como a vida, o movimento dos corpos é feito de altos e baixos, de tentativas sucedidas e falhadas, de glória e resignação. A esta vertigem filosófica, Lea Moro soma um regador, um massajador craniano e um insuflável que aparecem como símbolos de ironia quase dadaísta que neutraliza toda a solidez performativa. É, aliás, uma das marcas da coreógrafa que se considera "uma investigadora séria", mas que a dado ponto do seu trabalho "alguma coisa precisa de aparecer de forma a romper com a seriedade", afirma.

A esta altura já se percebe o porquê de o espetáculo se chamar (b)reaching stillness, que em português será algo como (des)alcançando a imobilidade, onde ainda desconhecemos se o desfecho é um loop de tentativas falhadas ou uma ressurreição consumada.