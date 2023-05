Descobrir 70 anos do imenso legado de Paulo Mendes da Rocha

Catarina Ferreira Ontem às 23:55 Facebook

Casa da Arquitetura, em Matosinhos, inaugura esta sexta-feira duas exposições sobre o célebre autor brasileiro que venceu o Prémio Pritzker de 2006.

"Um dos paradigmas da arquitetura é amparar a imprevisibilidade da vida e evitar o desastre". A teoria do arquiteto e Prémio Pritzker brasileiro Paulo Mendes da Rocha (1928-2021) aglutina as duas exposições: "Geografias construídas: Paulo Mendes da Rocha", com curadoria de Jean-Louis Cohen e Vanessa Grossman, e "Paulo: Para além do desenho", com curadoria de Rui Furtado e Marta Moreira, que percorrem 70 anos da sua produção, na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, e inaugura esta sexta-feira.

O acervo do arquiteto, composto por um total de 8800 itens, foi doado, na sua totalidade, à Casa da Arquitetura em 2021 e, por isso mesmo, a praça de entrada da instituição foi agora rebatizada com o seu nome, revelou Nuno Sampaio, diretor da instituição. As mostras estão organizadas de "forma compreensível para os que não são arquitetos, e estratificadas por várias camadas de informação", detalhou.

No andar de baixo está instalado "Paulo: Para além do desenho", onde o visitante poderá sentar-se numa das míticas cadeiras paulistanas e ver vídeos, com depoimentos do arquiteto, onde aborda temáticas tão distintas como o passado colonial e o Tratado de Tordesilhas, ou a poesia da música popular brasileira e os seus discursos espaciais.

Sobre a exposição está exposta uma fotografia de uma manifestação, onde uma mulher reclama: "Quero o Brasil de Paulo Mendes da Rocha".

a importância da água

Na nave principal está "Geografias construídas: Paulo Mendes da Rocha", com curadoria de Jean-Louis Cohen e Vanessa Grossman, onde é abordada "a dicotomia entre cultura e natureza e a importância da água, algo muito presente na sua obra, também por influência do seu pai que era engenheiro naval", detalhou a curadora.

Entre os 12 projetos escolhidos estão o do Pavilhão do Brasil para a exposição de Osaka, no Japão, numa época de ditadura militar onde o próprio foi impedido de assinar o projeto. Mas fez história com o seu "Chão de estrelas". Também aqui se pode ver, entre outros, o projeto do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, vários desenhos originais e o seu "rigor construtivo".

A inauguração decorre esta sexta-feira, às 21.30 horas, com "Músicas brasileiras, músicos portugueses", da Orquestra Jazz de Matosinhos.