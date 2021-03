Desconfinamento devolve FITEI

Catarina Ferreira Hoje às 10:37 Facebook

A comunicação de António Costa teve um efeito imediato: a confirmação do regresso do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) em versão híbrida: digital e presencial. "Vamos poder ter um FITEI misto, que decorrerá de 1 a 16 de maio, com os 14 espetáculos presenciais que tínhamos planeado", anunciou, ao JN, Gonçalo Amorim, diretor artístico do certame.

O certame teve de cancelar a sua edição no ano passado com o confinamento geral imposto pela pandemia. Este ano o FITEI já tinha anunciado que se iria realizar, "até porque os teatros estão caóticos com os reagendamentos", como explicou Gonçalo Amorim. A dúvida residia no formato dado que estavam "em cima da mesa planos A, B e C , como tem acontecido desde o início da pandemia" explicou o responsável.

A reabertura dos teatros, das salas de cinema e de espetáculos fica reservada para 19 de abril. Na mesma data poderão ser retomados os eventos no exterior, ainda que sujeitos a aprovação da Direção-Geral da Saúde.

O primeiro marco de um desconfinamento cultural que será processado por fases, e que foi anunciado ontem à noite pelo primeiro-ministro, António Costa prevê que as livrarias, as bibliotecas e os arquivos podem reabrir já na segunda-feira, permitindo a reposição de 34% do mercado livreiro, segundo números avançados, no final de fevereiro, pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

Museus, monumentos, palácios e galerias de arte abrirão um dia depois da Páscoa, a 5 de abril. Os grandes eventos interiores e exteriores terão de esperar até 3 de maio e por novas regras.

Rui Galveias, do CENA-STE, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos, foi mais cauteloso na reação. "Sabíamos que ia ser um processo longo, mas mais do que as medidas sanitárias, que cabem à DGS, é importante assegurar a dignidade dos trabalhadores, para os quais estamos a pedir medidas de emergência há um ano. Há situações de pobreza insustentáveis".

Ontem de manhã, no debate sobre a renovação do estado de emergência, Inês de Sousa Real, do PAN, já deixara o alerta: "o tempo escasseia no setor da cultura, são necessários planos detalhados". Mariana Silva, d"Os Verdes, corroborou: "É de cultura que precisamos".

Insatisfeito com a apresentação de António Costa, Pedro Fidalgo Marques, da Plataforma Dança, lamentou que, mais uma vez, o Governo não tenha sido claro em relação ao ensino das atividades artísticas. "Não sabemos onde vamos enquadrar-nos", disse ao JN. E vincou: "há mais de um ano que estamos a pedir esta diferenciação".

A maioria das atividades culturais ficou suspensa em março de 2020. Em junho, reabriram algumas instituições, mas com regras apertadas. No outono, as salas de espetáculos foram sujeitas a horários curtos, chegou a haver teatro às seis da manhã. Em janeiro deste ano, a cultura voltou a encerrar e ainda não é claro quando poderá abrir totalmente.