Descubra o filme inglês que "roubou" a Portugal o Oscar da curta de animação

"O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo", produto da Apple TV, é uma graciosa história de amizade e aceitação da diferença.

Apesar de crescermos de braços dados com a animação, há uma altura em que a abandonamos, perdendo um sem-número de obras estimulantes e sedutoras, capazes de nos desafiar e maravilhar.

Se foram muitos os que viram "Ice merchants", a curta-metragem portuguesa de João Gonzalez, por via da (primeira) nomeação (nacional) para os Oscars, muitos menos terão sido os que foram à procura de "O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo", o filme britânico que nos "roubou" a estatueta. Menos por ressentimento pela desfeita do que pela tal falta de hábito de ver cinema animado.

Baseado no conto homónimo de Charlie Mackesy, o filme tem na base a improvável aliança entre um menino perdido à procura da casa, uma toupeira obcecada por bolos, uma raposa dividida entre a natureza selvagem e a necessidade de companhia e um cavalo com um grande segredo, juntos à mercê dos elementos e dos acasos.

Sem o experimentalismo do filme de Gonzalez, "O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo" apresenta uma certa indefinição do traço, simples, mas com assinalável graciosidade de movimentos, que contribui para que o espectador se concentre na ação, pontuada por diálogos breves e concisos, o que está longe de ser sinónimo de isenção de profundidade ou de motivos para reflexão.

Relato revestido de ternura, drama e suspense, acentuados pela imensidão da brancura da paisagem coberta de neve, tem um toque maravilhoso e a capacidade de transmitir imensa serenidade. Os trinta e poucos minutos que dura são acompanhados por uma banda sonora delicada, quase invisível, mas que define os sucessivos momentos da ação e, mais do que isso, os diferentes estados de alma dos participantes.

Há que sublinhar ainda a adequação das vozes - e que vozes: Jude Coward Nicole, Tom Hollander, Idris Elba e Gabriel Byrne! - ao caráter das personagens, numa história sobre a possibilidade de comunhão, empatia e aceitação entre seres diferentes - e sobre nunca desistir apesar das dificuldades, porque todos somos importantes e únicos.