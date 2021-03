Desenho do século XVII de Le Bernin vendido por preço recorde de 1,9 milhões

JN/Agências Hoje às 20:39 Facebook

Um desenho do século XVII do escultor italiano Le Bernin foi vendido em leilão por 1,9 milhões de euros, em França, destronando o anterior recorde mundial de desenhos deste artista, anunciou a leiloeira Actéon.

No leilão, realizado em Compiègne, no norte da França, a obra a sanguínea - feita com giz vermelho - entre 1630 e 1640, foi a leilão com uma estimativa entre os 30 mil e os 50 mil euros, e acabou por atingir 1,3 milhões de euros, sendo vendida por um preço total de 1.937.500 euros, com impostos.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), conhecido por Le Bernin, celebrizou-se, entre outras obras, pelas estátuas da fonte da Praça Navone, no centro de Roma, em Itália.

"O recorde mundial por um desenho de Le Bernin [de 139.000 euros, em 2014] foi destronado. Estamos muito satisfeitos por ter revelado uma obra de arte valiosa", comentou à agência France Presse Dominique Le Coënt, da leiloeira.

A identidade do comprador não foi revelada, mas Le Coënt indicou que se trata de um anglo-saxónico, "portanto [a obra] deverá sair de França".

O desenho, num estilo académico, que representa um homem sentado num cenário com plantas, "é uma expressão típica da arte barroca e do génio do escultor Bernin", descreveu.

Só é conhecida a existência de mais sete desenhos semelhantes, pertencentes a coleções de museus e de outras instituições, entre eles a Galleria degli Uffizi, em Florença, um dos mais importantes museus do mundo.

A venda foi feita através de um leilão 'online', com grande interesse de colecionadores estrangeiros.

Descoberto numa propriedade em Compiègne, o desenho foi inicialmente atribuído ao escultor francês Pierre Puget, mas depois autenticado pelos especialistas como uma obra do artista italiano.