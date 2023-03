Desfrutar o Dias da Dança em ambiente de spa

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 10:45 Facebook

Festival Dias da Dança traz 28 espetáculos de 9 países a 14 espaços do Porto, Gaia e Matosinhos, entre os dias 18 e 30 de abril.

Epicentro do DDD - Festival Dias da Dança, o Teatro Rivoli, no Porto, será transformado num "lugar de contemplação, uma espécie de SPA que promova o auto-cuidado e o sentido de comunidade; haverá plantas, pedras quentes, será servido chá", diz Cristina Planas Leitão, que divide a direção do certame com o norte-americano Drew Klein.

É este o novo paradigma do festival que apresenta 28 espetáculos, na sua maioria estreias nacionais, num total de 46 récitas que irão povoar 14 palcos no Porto, Gaia e Matosinhos, entre 18 e 30 de abril: a partilha de responsabilidades, depois de seis edições conduzidas por um só diretor, Tiago Guedes; e a exploração de novas possibilidades na relação com os espaços e espetáculos. "O Festival deverá ser também um lugar de lazer, onde haja apelo a todos os sentidos", explica a diretora.

Com propostas oriundas de nove países, Planas Leitão destaca como imperdíveis as coreografias das brasileiras Lia Rodrigues ("Encantado") e Gaya de Medeiros ("Pai para jantar"); da norte-americana Faye Driscoll ("Thank you for coming: Space"); e da portuguesa Tânia Carvalho ("Versa-vice" e "Madmud").

Mas pelos palcos do Campo Alegre, Serralves, Palácio do Bolhão, Teatro Constantino Nery ou Auditório Municipal de Gaia passarão ainda criadores como Emmanuel Eggermont, Filiz Sizanli e Mustafa Kaplan, Doria Nigro ou Vania Vaneau.

Além dos espetáculos, haverá festas, "ballroom" no Coliseu do Porto e a iniciativa 3D, que promove o encontro entre artistas e programadores no Campus Paulo Cunha e Silva.