Designer de luz José Álvaro Correia morre aos 46 anos

Faleceu esta segunda-feira, aos 46 anos, o designer de luz José Álvaro Correia.

Nome de destaque no meio teatral português, assinou o design de luz de centenas de produções de dança e de teatro, entre elas nos Teatros nacionais Dona Maria II e São João.

Além do seu labor criativo tinha também uma carreira docente, sendo professor convidado da ESMAE, no Porto e da ESAD, das Caldas da Rainha.

"Deixou-nos, demasiado cedo, o José Álvaro Correia, um dos mais extraordinários desenhadores de luz do teatro português. Durante o seu excepcional percurso, trabalhando com uma enorme diversidade de artistas e companhias, construiu também uma merecida reputação de solidário camarada de trabalho e leal amigo", escreveu nas redes sociais Tiago Rodrigues, diretor artístico do festival de Avignon.

Licenciado em produção de teatro e especialista em design de iluminação pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, José Álvaro Correia trabalhou com coreógrafas como Clara Andermatt e Né barros, e com encenadores como Nuno Cardoso, Cristina Carvalhal, Mónica Calle e John Romão, entre outros.

O teatro foi o início de um percurso que levou José Álvaro Correia a criar para várias áreas da iluminação como concertos, óperas, dança, museus e exposições, vídeo, instalações, desfiles de moda, espaços públicos e diversos eventos.

Desenhou, por exemplo, a luz dos concertos em Portugal de Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e de festivais de música, como o Jazz em Agosto, na Fundação Calouste Gulbenkian, ou de peças para o Teatro Nacional São João, Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Municipal São Luíz, e de eventos como a Moda Lisboa, entre outros.

Desde o ano 2000 que orientava diversas formações de iluminação, colaborando regularmente com a escola profissional Balleteatro, Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, onde era professor adjunto convidado, e a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (E.S.M.A.E.).

Nos últimos anos tinha conciliado o desenho de luz com o desenho de vídeo, interessando-se pela implementação de sistemas de integração e sincronismo da iluminação com a imagem e som.

É co-autor do Manual Técnico para Iluminação de Espetáculos, com Pedro Moreira Cabral.