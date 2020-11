Desta vez, o Circo Coliseu Porto tem "formato de gala"

Catarina Ferreira Hoje às 14:00 Facebook

Espetáculo chega a 11 de dezembro com orquestra, música original e um mestre de cerimónias mitológico.

Quando em março, com o país sujeito a um confinamento geral, Mónica Guerreiro assume as rédeas do destino do Coliseu Porto Ageas, imediatamente teve de assumir a decisão de cortar com "uma tradição com 79 anos, ou assumir o risco enorme de montar o Circo de Natal sem saber as liberdades e as condicionantes que iriam existir em dezembro". A duas semanas da estreia ainda não o sabe.

O peso histórico acabou por ser mais forte e o Circo vai voltar ao Coliseu, a partir de 11 de dezembro e até 3 de janeiro, como manda a tradição, mas com espaço para inovações. Sem intermediários na direção artística, passou à escolha das trupes com o objetivo de ter "um formato de gala, de circo tradicional, com diferentes técnicas e disciplinas circenses". Objetivo: "Dar um passo num sentido dramatúrgico poético, como as narrativas do Cirque du Soleil".