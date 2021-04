Devolução de bilhetes causa rombo de milhões nos festivais

Delfim Machado Hoje às 13:32 Facebook

Obrigatoriedade de reembolso dos eventos adiados para 2022 pode pôr em risco indústria dos festivais.

A notícia caiu como uma bomba junto dos empresários do setor. Sem aviso prévio, o Conselho de Ministros decidiu que os festivais inicialmente agendados para 2020 e que ocorram apenas em 2022 são obrigados a devolver, já em 2021, o dinheiro dos bilhetes. "Os consumidores podem pedir a devolução do preço dos bilhetes, no prazo de 14 dias úteis a contar da data prevista para a realização do evento no ano de 2021", informou o Governo. Caso não seja pedida a devolução, considera-se que o consumidor aceita o reagendamento do espetáculo para o ano de 2022.