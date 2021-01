DGArtes: Apoios às Orquestras Regionais prolongados e reforçados até 2022

Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Os apoios às Orquestras Regionais serão prolongados por mais um ano e reforçados em 150 mil euros em 2021 e 2022, quando será aberto novo concurso, anunciou esta sexta feira, a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

"Por decisão da ministra da Cultura, as Orquestras Regionais também irão beneficiar de medidas extraordinárias de apoio no âmbito da DGArtes, em linha com o conjunto de medidas recentemente anunciadas para responder ao atual contexto pandémico", refere a DGArtes num comunicado hoje divulgado no seu 'site' oficial.

Com esta decisão, ficam garantidos "o prolongamento do apoio por mais um ano (2022), o reforço do apoio em 150 mil euros a cada uma das orquestras, em 2021 e 2022, e a abertura de novo concurso em 2022".

Na semana passada, a ministra da Cultura anunciou que os concursos da DGArtes não irão abrir em 2021, "em função da excecionalidade do ano", estando no entanto garantido o apoio aos projetos artísticos e adiando o ciclo de concursos para 2022.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa, em Lisboa, de apresentação das medidas de apoio do Governo aos setores mais afetados pelas restrições impostas pelo combate à pandemia da covid-19.

Nesse dia ficou também a saber-se que o Governo criou um programa de apoio ao setor da Cultura, o Garantir Cultura, "no valor global de 42 milhões de euros", numa primeira fase, que é a "materialização do programa criado pela lei do Orçamento do Estado 2021 de apoio ao trabalho artístico".

Na altura, Graça Fonseca sublinhou tratar-se de "apoio universal, não concursal e a fundo perdido", que tem como destinatários: entidades coletivas (todas as empresas, salas de espetáculos, promotores, agentes, salas de cinema independentes, cineclubes, mas também pessoas singulares, como artistas, técnicos e autores).