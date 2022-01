DGartes divulga apoio a 50 projetos de artes visuais

Hoje às 18:58 Facebook

A Direção-Geral das Artes comunicou esta segunda-feira a decisão relativa ao Programa de Apoio a Projetos - Criação e Edição - Artes Visuais 2021. Há 50 projetos apoiados, 41 dos quais estão em Lisboa e no Norte.

Com uma dotação financeira de um milhão de euros, este Programa tem como principal objetivo estimular a oferta cultural, através do financiamento de projetos nas áreas da arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media, lê-se no site da Direção Geral das Artes (DGArtes).

O anúncio dos resultados deste concurso exclusivamente dedicado a projetos de artes visuais nos domínios da criação e edição (anteriormente estes projetos concorriam juntamente com os de artes performativas) chegou a estar previsto para novembro do ano passado, mas foi anunciado apenas esta segunda-feira, com dois meses de atraso.

Dos 50 projetos apoiados - que representam um aumento de 50% em relação aos apoios de 2020 -, a maioria tem sede no Norte (21), 20 são oriundos de Lisboa, três dos Açores, outros três do centro do país, dois do Alentejo e um do Algarve.

Foram apoiadas duas candidaturas no valor de cinquenta mil euros, cinco no patamar de quarenta, oito no de trinta, onze no de vinte e 24 no patamar de dez mil euros.

Em relação às discipinas artísticas, as artes plásticas levam a maior parte do bolo (510 mil euros), seguidas da fotografia (210 mil euros). Os projetos nas área da Arquitetura e dos Novos Media serão apoiadas em 110 mil euros cada uma. Por fim, o Design terá um apoio de 20 mil euros.

Mais 590 mil euros de apoio

O aumento da dotação financeira face a 2020 (mais 590 mil euros), permitiu reforçar os patamares financeiros de quatro para cinco, sublinha a DGArtes em comunicado.

Por outro lado, explica, também, "a atual possibilidade de transição entre patamares - introduzida na sequência da revisão de 2021 do modelo de apoio às artes - possibilitou viabilizar projetos elegíveis que não o seriam por inexistência de dotação financeira no patamar a que se candidataram".

Este concurso visa o financiamento de projetos que integram uma ou várias atividades até ao limite de execução de 18 meses.

Houve também a preocupação, na avaliação das candidaturas, de privilegiar projetos com "dimensões fundamentais para uma cultura de sustentabilidade, investimento, inovação, transição digital, igualdade de género, promoção da diversidade étnica e cultural, preservação ambiental, inclusão social e coesão territorial".