D.H. Machado: "Abdicar do passado é uma rutura demasiado profunda"

Sérgio Almeida Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Autor de livros que cruzam tempos e géneros, convocando figuras como T. S. Eliot, Emily Brontë ou Gustav Klimt, o poeta e editor D. H. Machado defende a preservação da raiz clássica na literatura, por estabelecer "a ponte entre tempos e costumes diferentes".

O primeiro prémio conquistado - Revelação Cesário Verde - conquistou-o com um livro, "Dionísias: As celebrações", escrito quando tinha 19 anos, mas só muito mais tarde a escrita se impôs como modo de vida de D. H. Machado.

"Heathcliff", "Nighthawks e outras observações", "Eliot" ou "Rach 3" são alguns dos títulos publicados ao longo dos últimos anos pelo também editor lisboeta que, na primeira parte da entrevista ao "Jornal de Notícias", justifica a sua atração particular pela corrente do Rormantismo com a visão contemplativa do mundo e a vontade de "romper as adversidades".

PUB

É bem evidente, enquanto leitor mas também como autor, a sua paixão pela corrente do Romantismo. O que significa, na era cibernética atual, ser um seguidor dessa corrente?

O Romantismo é, em si, uma atitude contemplativa do mundo. Existe em mim, desde cedo, um sentimento que assenta num constante diálogo entre a realidade e um ritmo emocional que me identifica como pessoa e enquanto alguém que se dedica à escrita. Por vezes, sinto que sou um cavaleiro, munido do seu arnês, com alguns laivos de D. Quixote, que procura romper as adversidades e construir um caminho de vida mais harmonioso.

Não obstante, considero-me uma pessoa que acompanha e adere a grande parte do que a cibernética atual tem disponibilizado, sabendo e tendo consciência dos seus benefícios e malefícios. No entanto, para além dos benefícios, mantenho sempre um elo de ligação com o tempo passado, tempo esse que nos enriquece de uma forma emocional e racional, e o tempo presente e futuro. Abdicar ou erradicar o tempo passado, que nos é inerente na forma de ser e de existir, é uma rutura demasiado profunda numa Humanidade que se conhece, agora mais do que nunca, estar em risco. O sentido normal da vida é evoluir e fazê-lo sob o prisma do Romantismo, do meu ponto de vista, é um privilégio.



Klimt, Rachmaninoff, Edward Hopper, T. S. Eliot ou Emily Brontë são algumas das figuras artísticas que ecoam pelos seus livros mais recentes. Esta convocação pode ser interpretada como uma homenagem a estes legados ou será mais uma tentativa de diálogo com as respetivas obras?

Penso que ambas. A homenagem é inerente e o diálogo existe na medida em que me permite criar algo que faz a ponte entre o tempo passado e o tempo presente. Este lado fascina-me e constitui um desafio que aceito, sem reservas. Mas há algo mais que considero essencial: são autores e artistas que fazem parte de mim. Todos eles têm um papel determinante na minha forma de ser. Eles fazem parte do que eu costumo chamar "A Universidade dos Mortos". Aqueles que, partilhando a sua arte, a sua visão do mundo, contribuíram para a formação de quem sou hoje. Faltam imensos nessa lista. Mas quero salientar que Shakespeare, a par de T. S. Eliot e James Joyce, são quem mais me perturba ou provoca os sentidos.

A escolha destes cinco nomes parece refletir uma preferência artística óbvia por esses períodos históricos nos quais eles se inserem. O que têm esses autores e a época em que viveram que os criadores atuais não possuem?

Sempre que me dedico a um autor ou a uma obra, procuro conhecer melhor a sua época e o contexto em que insere. Por exemplo, o livro "Rach 3", que tem a forma de um diário ficcional do compositor Rachmaninoff, acaba por ser a fiel expressão dessa busca. Eu tenho uma paixão desmesurada pelo Rach 3, o Concerto n.º 3 para piano e orquestra. Enquanto estudava sobre a vida do Rachmaninoff e a sua época, percebi que o período de tempo em que o concerto foi escrito é pouco ou nada referido nas suas biografias, cartas ou documentos existentes. E esta curiosidade em saber mais levou-me a criar o diário de um homem que tinha em si, naquele período, todos os elementos para uma estória fantástica: a urgente necessidade em escrever o concerto, a revolução russa que já estava em ebulição, a sua paixão pela Mãe Rússia e a uma visão romântica da música e da vida. Da reunião de todos estes elementos surgiu a ideia para um livro. No fim, após todo o estudo, cheguei à conclusão de que o concerto contempla todos estes elementos.

O livro "Nighthawks e outras observações" incide sobre o quadro de Edward Hopper e de toda a mística que o rodeia. O livro foi escrito em 2020, durante o primeiro confinamento, e, na altura, senti uma empatia pelo isolamento e personagens que a pintura expõe. Foi um exercício que me permitiu soprar um pouco de vida e de ligações emotivas naquelas quatro personagens. Foi um livro que me deu imenso prazer escrever.

Quanto a autores que me são contemporâneos, têm todo o meu respeito e admiração. Há escritores fantásticos, livros que impressionam pela linguagem e pela intensidade. Existem alguns cuja influência já começa a ser notória e que me fascinam. Um dos rituais que mais gosto de praticar nos tempos de hoje é o seguinte: ir a uma livraria, comprar a novidade de um autor que admiro e passar o fim de semana a lê-la. Da prática desse ritual até à materialização de uma ideia para um livro depende apenas do acaso. Pode acontecer a qualquer momento.

Crê que a tradição ou a raiz clássica está subrepresentada na criação literária e artística contemporânea?

Penso que não. Há sempre autores e artistas que demonstram essa influência. Não se trata, por vezes, de a expressar ou referir de forma ostensiva ou óbvia, mas vive dentro deles. Penso que não há forma de se distanciarem totalmente dessa raiz clássica. Eu sou mais óbvio, mas acabo por ter em mim o orgulho de cuidar dessa raiz. A tradição clássica tem a virtude de estabelecer a ponte entre tempos e costumes diferentes e, acredito, os elementos que a compõem são intemporais.

O que une, em seu entender, esses artistas (escritores, compositores, pintores) separados no tempo e no espaço?

A obra que criaram e que continua a resistir ao tempo. A dedicação que impuseram ao ofício e ao ato de criação. E, embora eu viva num tempo e espaço em tudo distintos, os elementos racionais e emocionais derivam do mesmo apetite e da mesma vontade. Penso que esta fome por criar é algo comum a todos os que se dedicam a uma arte. Existem muitos mais que fazem parte da minha "Universidade dos Mortos". Todos eles têm em comum uma obra que me fascina, encanta e influencia.

De que características em concreto deve estar imbuído um criador para que se resolva a dedicar-lhes uma obra ou, pelo menos, partir do seu início criativo para escrever uma?

Para mim, tudo surge de forma muito natural. Vou dar-lhe um exemplo concreto. Há não muito tempo tive a oportunidade de estudar algumas obras de Shakespeare de forma mais cuidada e intensa. Uma delas, Macbeth, despertou-me o interesse pela intensidade e complexidade. Mergulhei completamente na linguagem e nas personagens, procurando compreender cada uma delas. O resultado desta viagem por uma peça literária foi a criação de outra. O meu próximo livro, "Lady Macbeth", que irá ser publicado em breve, nada mais é do que a expressão da minha experiência com a leitura e estudo de Macbeth. Quando nos dedicamos de corpo e alma a algo e, neste caso, a uma obra literária, surgem-nos apetites, vontades, urgências, a que devemos dar forma. Eu funciono muito desta forma e, por isso, acabo por me identificar com aquilo que absorvo na minha relação com a arte, quer seja um livro, uma pintura ou uma peça musical. Respondendo à pergunta: é apenas o saciar de um apetite que nos devora por dentro.

Apesar da liberdade que é manifesta nas investidas biográficas que fez, haverá certamente um conjunto de regras ou princípios de que não abdica. Quais são?

Sim, decerto. Procuro ser o mais fiel possível ao contexto, seja ele factual, emotivo ou histórico. Os factos são imperturbáveis. Embora tenha algumas liberdades, o homem e as suas circunstâncias são essenciais para uma melhor compreensão da obra. No caso do livro "Rach 3", procurei estudar o contexto histórico da Rússia em 1909, os efeitos tardios da revolução industrial e da crescente oposição ao Czar, inserindo no texto acontecimentos que ocorreram naquele período e que influenciaram o compositor, os hábitos e maneirismos do povo russo e do próprio Rachmaninoff, e também a reflexão deste homem sobre as transformações que a Rússia estava a sofrer naquele período e que culminaram na Revolução Russa e na difícil decisão de deixar o seu país.

O livro "Heathcliff" foi outra das investidas biográficas que decidi fazer, apesar desta personagem ser uma criação ficcional de Emily Brontë. Mas existe uma tez verídica no tratamento da personagem, quer através do estudo da obra, das características temporais e espaciais, imperando uma necessidade de um certo mimetismo que me permitir assumir a personagem com um discurso na primeira pessoa. Este livro retrata as últimas horas de vida de Heathcliff, período que "O Monte dos Vendavais" não abrange, e permite acolher a dimensão do amor que Heathcliff sentia por Catherine nos últimos momentos da sua vida.

Em suma, procuro ser fiel à "realidade", seja ela expressão real ou ficcional.

Em que sentido a música e a pintura trazem novas dimensões e perspetivas à sua escrita?

A minha paixão assenta na linguagem. A música e a pintura, sendo portadoras de diferentes linguagens, contribuem para uma visão mais rica e envolvente; para além destas virtudes, contam uma estória, dando espaço para a reflexão e para a própria integração do observador. A linguagem da música interessa-me particularmente porquanto lida com questões de tempo e métrica, bem como articula o silêncio de uma forma integradora. O silêncio faz parte da composição. Eu tento trazer um pouco disso para a minha escrita. Os meus poemas têm em si uma narrativa, personagens, um contexto, uma perspetiva, articulando o silêncio de uma forma que integre o leitor e lhe dê oportunidade para criar um diálogo com a obra, abrindo portas à reflexão.



Tal como aconteceu com no início do século XX, quando Rachmaninoff compôs o seu Concerto nº 3, a Rússia está mergulhada numa situação delicada. Vê muitos pontos de contacto entre ambos os casos?

A narrativa do "Rach 3" ocorre num período em que o Império Russo tinha uma posição muito definida e a contestação e o descontentamento eram ainda vistos como um ato revolucionário. Nesta perspetiva, vejo algumas semelhanças, na medida em que o atual poder instituído não dá margem de manobra a quem demonstre vontade em discutir o estado da nação. A história tende a repetir-se, mas o mundo está muito diferente. A revolução industrial trouxe uma mudança significativa no balanço do poder mundial. A crescente consciência do nacionalismo levou à criação de novos estados independentes fora da Europa e a uma tensão crescente dentro da Europa. Os efeitos das Guerras Mundiais levaram a que as nações assumissem uma consciência global assente no direito internacional. E, embora os conflitos continuem a existir, o mundo tem agora uma consciência global que aparenta funcionar em tempos de crise. Contudo, os países criaram relações complexas entre si e deixaram de ser autosuficientes. E neste ponto, as guerras passaram a ter uma vertente mais económica do que bélica. A presente Guerra Rússia-Ucrânia demonstra um pouco essa vertente. Basta recuar 80 anos para concluímos como o mundo mudou. Em 1909, a Rússia tinha problemas internos para resolver; neste momento, a problemática reside mais no foro internacional. As regras do jogo aplicam-se a todo o mundo, não apenas à Rússia ou à Europa.



Esta imersão que fez na vida e obra de Rachmaninoff mudou de algum modo a perceção que tinha da sua vida e obra?

Sim, sem dúvida. Penso que o estudo da vida de um autor contextualiza a sua obra, dando-lhe riqueza, amplitude e uma complexidade que é sempre bem-vinda. Haverá, decerto, exceções. Contudo, neste caso, levou-me a conhecer o homem, o pai, o marido, o compositor e a sua relação com o mundo e com as mudanças que nele incidiam no início do século XX.



Entre a criação literária e a musical, que conheceu mais de perto para escrever "Rach 3", encontra mais diferenças ou semelhanças?

Encontro muito mais semelhanças. Embora a linguagem seja distinta, a intenção tem as mesmas fundações: o coração e a paixão. Acredito que seja aí que resida, para além do rigor técnico, o fogo e a fome da criação. Quer seja para escrever um poema, um romance ou uma sinfonia.

Enquanto escritor, tem algum K2 por escalar ou algum Concerto nº 3 por executar?

Sim, tenho. Neste momento, sinto que vivo numa cordilheira e que todos os caminhos vão dar a picos, uns mais altos do que outros. Mas, sim, há um que é mais alto e difícil do que qualquer outro. Qualquer dia. Preciso de mais mantimentos e experiência para o escalar.