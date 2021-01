Catarina Ferreira Hoje às 11:11 Facebook

Este fim de semana de confinamento é a ocasião perfeita para pôr o cinema em dia. Hoje escolhemos como temática filmes relativos a eventos históricos que se assinalam a 30 de janeiro.

Hoje cumprem-se 73 anos que o líder espiritual e independentista da Índia Mahatma Gandhi foi assassinado a tiro por Nathuram Godse. "The Gandhi murder", filme de 2019 dirigido por Karim Traïdia e Pankaj Sehgal, aborda este episódio trágico.

Também neste fatídico dia, mas em 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg. Uma minissérie canadiana. "Hitler: The rise of evil". aborda esta ascensão ao poder.

Na História da Irlanda do Norte, esta é também uma das datas mais tristes. Há 42 anos vivia-se o Domingo Sangrento (Bloody Sunday), em que morreram 13 católicos em Londonderry quando o Exército britânico tentou impedir uma manifestação pacifista. Este episódio deu origem a uma canção famosa, dos U2:

Há 63 anos, Yves Saint Laurent apresentava o seu primeiro desfile. Em 2014, dois filmes franceses diferentes procuraram encapsular o génio do designer e os seus demónios emocionais. Um dos filmes foi apoiado pelo parceiro de Saint Laurent, Pierre Bergé, o outro não.

O filme autorizado, intitulado "Yves Saint Laurent", foi dirigido por Jalil Lespert e está disponível na Netflix. O filme não autorizado, realização de Bertrand Bonello e intitulado "Saint Laurent", estreou-se no Festival de Cinema de Cannes. Eis os trailers de ambos:

Esta data é também fraturante no mundo do rock. Há 52 anos, The Beatles realizavam o último concerto, no telhado da Apple Records em Londres. Uma atuação interrompida pela polícia.

Hoje assinala-se também uma década da morte do compositor John Barry. Cinco vezes vencedor de Oscars, escreveu músicas para filmes do James Bond, entre eles "Só se vive duas vezes" e "007 contra Goldfinger".

Aqui, a fabulosa banda sonora para "Da Rússia com amor". O protagonista era o garboso Sean Connery, falecido no último Dia das Bruxas.