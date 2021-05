Dia Internacional dos Museus: 400 formas de celebrar

Catarina Ferreira Hoje às 09:32 Facebook

Efeméride marca reabertura de diversas instituições e traz novas mostras em todo o país.

A partir de 5 de abril, data em que puderam reentrar em funcionamento, e até ao final desse mês, os museus, palácios e monumentos nacionais receberam 26 223 visitantes, segundo dados da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Um balão de oxigénio num ano terrível para a atividade, o que também coloca outra importância no Dia Internacional dos Museus que hoje se assinala. Em 2020, esta mesma data foi a que ditou a reabertura das instituições.

Este ano, a DGPC conseguiu congregar 70 entidades de 38 concelhos do continente e arquipélagos dos Açores e Madeira, que responderam ao convite de criar programações especiais para esta data, com oferta presencial e´online´(ver caso da Madeira). Há mais de 400 atividades previstas, desde aprender esgrima medieval no Museu Militar do Porto até às mezinhas para curar doenças infeciosas e pulmonares no século XIX, no Museu do Centro Hospitalar do Porto.

Um dos maiores pontos de interesse a Norte é a reabertura do Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) com três exposições temporárias. O MNSR reabriu no sábado com "A Índia em Portugal - Um tempo de confluências artísticas" (patente até 30 de junho), "José Régio: [Re] visitações à Torre de Marfim" (até 1 de agosto), e "Depositarium ...1" (até 31 de agosto).

Hoje reabre o Museu do Douro com o Espaço Armanda Passos, com 83 obras doadas pela pintora. Na mostra da artista de 77 anos estão muito presentes figuras de mulheres, animais e cores vivas. Passos expõe desde 1976, tendo participado em diversas apresentações individuais e coletivas, representado Portugal em bienais internacionais.

Interatividade em sintra

O Museu Municipal de Arouca também merece destaque, reabrindo após dois anos de portas fechadas para renovação do circuito expositivo, um investimenro de 330 mil euros do município do distrito de Aveiro. Integra uma galeria de exposições, disponível para eventos de temática diversa. O regressou ficou marcada pela inauguração do arquivo fotográfico de Adílio Ferreira Silva (1926-2013), jornalista que trabalhou para órgãos como "O Comércio do Porto" e "Diário Popular". O programa integral das instituições pertencentes à rede pode ser consultado no site da DGPC.

Mais a Sul assinala-se a reabertura de duas instituições em Sintra: o NewsMuseum e os Mitos e Lendas. A partir de hoje os dois centros expositivos e interativos vão funcionar em conjunto para "reativar a atração turística da vila", tornando-se "a maior experiência de media e comunicação da Europa, ao mesmo tempo que se embarca numa viagem ao passado místico de Sintra", lê-se na nota de imprensa. Também hoje é reaberta a reserva técnica Michel Giacometti, instalada no Museu do Trabalho, em Setúbal, um investimento de 10 mil euros.