Melhores do Mundo assinalam dia Mundial do Ballet com transmissões ao vivo par todos

Catarina Ferreira Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Dia Mundial do Ballet celebra-se esta quinta-feira com as melhores companhias do mundo a exibirem durante 24 horas, ao vivo, vídeo das suas criações no site "World Ballet Day".

Num ano atípico, em que a dança tem ganho destaque nas redes sociais, será possível assistir a espetáculos de três das mais importantes companhias da atualidade: The Royal Ballet, The Australian Ballet e o Bolshoi Ballet.

Mas muitas outras estruturas participarão, como convidadas. O American Ballet Theatre, National Ballet of Canada, La Scala Ballet, Ballet Nacional de Cuba ou o mítico Mariinsky Ballet são apenas alguns dos exemplos. A maioria não sobe ao palco há oito meses, o que aumenta a expectativa.

Os espectadores podem aceder ao site do World Ballet Day, ou ao Facebook e YouTube das companhias, para assistirem às transmissões. O certame arranca às duas horas da manhã, em Portugal, com a transmissão do Australian Ballet; o Bolshoi toma conta da emissão às sete horas e o Royal Ballet, às 11 horas.

Seguindo as restrições em vigor em Melbourne, o Australian Ballet regressou muito recentemente ao Primrose Potter Australian Ballet Centre. A transmissão começou com uma aula de ballet com piano ao vivo e seguiram-se as apresentações do Bodytorque.Digital, uma série online de novas coreografias precedidas de entrevistas com as equipas artísticas.

O Bolshoi Ballet vai dedicar a sua transmissão ao vivo a Pyotr Il'yich Tchaikovsky, e ao 180º aniversário do compositor. O stream dará acesso aos ensaios de "A Bela Adormecida", "Lago dos Cisnes" (coreografia de Yuri Grigorovich), "O Quebra-Nozes" (coreografia de Yuri Grigorovich) e "Onegin" (coreografia de John Cranko). Haverá também entrevistas com as dançarinas do Bolshoi Svetlana Zakharova, Ekaterina Krysanova, Olga Smirnova, Artem Ovcharenko, Egor Geraschenko e Makhar Vaziev.

The Royal Ballet vai transmitir uma aula pré-gravada no palco da Royal Opera House, e depois transmitirá o "Tchaikovsky pas de deux", na versão de George Balanchine, num ensaio com as estrelas Marianela Nuñez e Vadim Muntagirov. A transmissão trará também "In Our Wishes", de Cathy Marston, num ensaio com Fumi Kaneko e Reece Clarke e o ensaio de Fernando Montaño da " Dance of the Blessed Spirits", de Frederick Ashton. Haverá também entrevistas com a equipa artística para celebrar o Mês da História Negra.

No ano passado, o evento bateu recordes, atingindo 315 milhões de visualizações em todo o Mundo.

A iniciativa criada em 2014 tornou-se numa das mais marcantes da dança internacional. Em Portugal a Companhia Nacional de Bailado também decidiu fazer uma pequena participação, com "stories" dos seus bailarinos no Instagram da companhia.