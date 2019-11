Diabo na Cruz. A lebre foi-se ao som de uma balada

Rita Salcedas Hoje às 22:20, atualizado às 22:29 Facebook

Diabo na Cruz despedem-se do público com último videoclip e fecham a loja com a chave de ouro que faltava.

A imagem de destaque do novo e último videoclip de Diabo na Cruz, publicado anteontem no YouTube, é um retângulo preto, todo preto, como que a legitimar um luto já anunciado há meses. Os revolucionários do rock à portuguesa, que terminaram em outubro a última digressão da banda, sem o vocalista e compositor Jorge Cruz, lançaram um vídeo de despedida do tema "Balada" (do álbum Lebre, 2018), que se apresenta como uma homenagem ao grupo e um agradecimento aos fãs; um golpe final para o público que vestiu a camisola de Diabo e para os endiabrados que a despiram em palco nas centenas de concertos por este país fora durante 11 anos.

"A única intenção foi a de criar um objeto que pudesse simbolizar o fim do grupo, homenageando-o de forma digna. Algo que estava em falta. E também para poder dar uma conclusão coerente às páginas oficiais", explica ao JN Jorge Cruz, que escolheu pôr termo ao "sonho" que tinha fim "anunciado desde o ponto de partida", escreveu o próprio em maio, no Facebook, quando justificou o fim da banda num texto longo e emocional.

A banda começou em 2008 e acaba 11 anos e 50 canções depois

Na altura, ficou clara a dissolução do projeto musical como o conhecíamos e os fãs abraçaram o desconsolo por este não ter terminado em abraço (com todo o) coletivo. Os restantes elementos do grupo cumpriram a digressão agendada com mudanças internas que levaram, entre outros acertos de agulhas, o guitarrista Sérgio Pires a assumir com notável distinção o papel de Jorge; e Jorge, que continuava naturalmente a encontrar-se em cada palavra cantada, afastou-se dos palcos, justificando-se com um desgaste de saúde que logo admitiu não ser o motivo principal para o fim, um fim que precisava de uma última celebração. O lançamento do vídeo de "Balada" - que poderá não ter sido resultado de um planeamento conjunto - volta a trazer uma última ideia de união, ainda que esta exista só no imaginário de quem não a quer perder. E de encerramento, que era um necessário aconchego a quem suou com a Lebre.

Criar "objeto diferente"

"Balada" é sobre um pai que fala a um filho preparando-o para as dores da vida, os mergulhos no mar ao estalar do verão e as visitas aos avós sempre que der ("e quando não der também!", exclamou Jorge Cruz no Coliseu do Porto, há um ano e poucos dias, num dos últimos concertos em que entrou).

Mas a canção "também pode ser lida como mensagem universal de confiança e de respeito na hora de deixar ir aquilo que nos é mais querido", afiança a mensagem de despedida que acompanha o vídeo. "Foi possível criar um objeto diferente que acrescenta qualquer coisa ao trabalho anterior", acrescenta Jorge.

Depois de muito correr, dançar, saltar e rodopiar com ritmos tradicionais portugueses de comemoração orgulhosa do que é popular, a Lebre foi-se ao som de uma balada. Deixará no chão as pegadas.