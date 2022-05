Diálogos da arte contemporânea no Espaço Espregueira Mendes

Margarida Cerqueira Hoje às 17:38 Facebook

Com 16 obras de arte do final do século XX até à atualidade, a exposição "Este mundo não nos pertence" é a nova proposta do Espaço João Espregueira Mendes.

O Espaço João Espregueira Mendes, parceria do Museu FC Porto e da família Espregueira Mendes, abriu portas em março de 2019 e, desde então, já recebeu três grandes exposições temporárias. "Este mundo não nos pertence" marca o quarto momento de divulgação artística e cultural e ficará patente até dia 30 de setembro.

A mostra é composta por 16 obras, de artistas portugueses e internacionais, da coleção privada de Isabel Mota e Fernando Pereira. Segundo o curador, Miguel von Hafe Pérez, "dar visibilidade pública a muitas das boas coleções que existem em Portugal, é um dos eixos de trabalho que aqui se promove".

A exposição reúne, numa abordagem diferente, peças de arte do final do século XX até à atualidade. "É interessante porque conjuga uma série de linguagens, como a escultura, a fotografia, a pintura e o desenho, num discurso que tem a ver com a possibilidade de os artistas ainda trabalharem nessas disciplinas tradicionais".

O título, "Este mundo não nos pertence", vem da interpretação que os artistas fazem do mundo. "O mundo não nos pertence porque uma interpretação artística do mundo é sempre uma devolução da realidade que nós, até aqui, não conhecíamos", explica Miguel von Hafe Pérez ao JN.

Para quem visita o espaço até ao final do mês de setembro, destaca-se, ao fundo da sala, a fotografia estonteante de um dos salões do Palácio de Versalhes vazio, tirada por Candida Höfer, e uma imagem de Helena Almeida, figura incontornável no panorama artístico português contemporâneo falecida em 2018, que, além de ter sido captada dentro do próprio ateliê, dá vida e um toque de cor aos cartazes de propaganda da exposição.

A peça mais antiga (1992) é de autoria de Thomas Ruff, grande referência do mundo da fotografia, e foi "criada no contexto da Primeira Guerra do Golfo". Ruff teve acesso a um equipamento militar que permitia ter visão noturna e captou uma fotografia que remete o público aos "primórdios da fotografia".

"Este mundo não nos pertence"

Espaço João Espregueira Mendes (Porto)

Até 30 de setembro