"Diapasão" é o grande vencedor do AVANCA 2020

O filme "Diapasão", do realizador iraniano Hamed Tehrani, foi o grande vencedor dos 24.º Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia -- AVANCA 2020, que terminaram no domingo, informou hoje a organização.

Em comunicado, a organização do AVANCA 2020, esclarece que o filme iraniano ganhou o Prémio Cinema para a Melhor Longa Metragem, Prémio Melhor Argumento e o Prémio D. Quixote da FICC - Federação Internacional de Cineclubes.

O festival, que decorreu de 17 a 26 de julho, em Avanca, no concelho de Estarreja, distrito de Aveiro, atribuiu ainda Menções Especiais às longas--metragens "The Barefoot Emperor" (Bélgica), de Peter Brosens e Jessica Woodwoth, e "The Forgotten" (Ucrânia), de Daria Onyschenko, que também recebeu o prémio de melhor ator para Danylo Kamenskyi.

O Prémio Curta Metragem foi para o filme da Sérvia "Moon Drops", de Yoram Ever-Hadani, tendo "Qui Vive" (Bélgica), de Anais Debus, recebido uma Menção Especial e o Prémio Melhor Fotografia (atribuído a Benoît Delfosse).

A atriz Efthalia Papacosta, do filme grego "Mila", de Andreas Vakalios, ganhou o Prémio de Melhor Atriz.

O Prémio de Animação foi atribuído a "Hello my Dears", de Sasha Vasiliev, da Rússia, tendo os filmes "028" (França), de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran, e "The Wings", de Riho Unt, sido distinguidos com Menções Especiais.

A curta metragem portuguesa em mirandês "La Tierra de l Passado", de Rui Falcão, foi distinguida com uma menção especial de argumento.

A FICC atribuiu ainda uma Menção Especial ao filme "The Forgotten" (Ucrânia), de Daria Onyschenko.

Na "Competição Avanca", que reuniu obras produzidas ou coproduzidas na região, foram distinguidas a longa-metragem de Joaquim Pavão "Sonhos" e a curta metragem "murmuratorium - rumos e rumores", de Luís Margalhau. O filme "Diadema", de Milana Majar, recebeu uma Menção Especial.

O prémio vídeo foi atribuído a "tx-reverse", de Martin Reinhart e Virgil Widrich (Áustria), e "The heavy shadow of the crow" (Irão), de Behnam Asadolahi, recebeu uma Menção Honrosa.

O documentário "Wild Portugal" (Alemanha), de Christian Baumeister, venceu o Prémio Televisão, e "Small Fish" (França), de Quentin Lestienne, uma Menção Especial.

A competição de cinema VR 360º premiou "Lost in a forgotten place", de Mona Kasra (EUA), e atribuiu uma Menção Honrosa a "The rain that is falling now was also falling back then", de Christian Zipfel (Roménia).

A longa-metragem de ficção "The Prague Orgy", de Irena Pavlásková (República Checa), arrebatou o Prémio Sénior e o prémio para realizadores até 30 anos, foi atribuído a "A Máscara de Cortiça", de Tiago Cerveira.

A competição "Trailer in Motion" distinguiu o trailer "OTOS", de Kevin Moussaoui (Austrália), e o videoclipe "Dolphin - J2000.0", de Ivan Sosnin (Rússia), tendo sido ainda atribuidas Menções Especiais ao trailer "A Escritora", de Hugo Pinto, e ao videoclipe "EVOLS", de Hugo Amaral.

No AVANCA 2020 tiveram estreia mundial 24 filmes que assim se candidatam ao Prémio Estreia Mundial, que este ano conta com um apoio financeiro de 5.000 euros.

Os júris do festival já selecionaram os primeiros três filmes nomeados para este prémio: "Sobre Sonhos e Liberdade", de Francisco Colombo e Marcia Paraiso (Portugal, Brasil), "All the Donna", de Zefrey Throwell (EUA), e "O legado do artífice", de Alice Fátima Martins (Brasil).

Ao júri Estreia Mundial caberá escolher os restantes finalistas e em setembro anunciar o grande vencedor.

Entretanto, na "AVANCA|CINEMA, Conferência Internacional Cinema -- Arte, Tecnologia, Comunicação", o Prémio Eng. Fernando Gonçalves Lavrador distinguiu as investigadoras Hemily Nascimento e Mônica Stein, da Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil). Foi ainda atribuída uma Menção Especial ao investigado Francisco-Julián Martinez-Cano, da Universidad Miguel Hernández (Espanha).

No total, oito júris constituídos por 37 individualidades de oito países atribuíram 18 prémios e 14 menções especiais.

O AVANCA é uma organização do município de Estarreja e do Cine Clube de Avanca, que junta todos os anos, no mês de julho, entre 15 a 20.000 espetadores de cerca de 40 países dos cinco continentes, procurando traçar a perspetiva da produção contemporânea do cinema, da televisão, do vídeo e da multimédia.

O AVANCA é uma organização do Cine-Clube de Avanca e do município de Estarreja com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual/Ministério da Cultura, Instituto Português do Desporto e da Juventude, Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Junta de Freguesia e Paróquia de Avanca, Agrupamento de Escolas de Estarreja, para além de várias organizações internacionais e entidades locais.