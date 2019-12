Digressão europeia dos Aerosmith passa em Portugal

Hoje às 09:41 Facebook

Os Aerosmith anunciaram uma digressão europeia que passa, a 6 de julho de 2020, por Portugal.

A banda de Steven Tyler está a celebrar os 50 anos de carreira e agendaram uma tournée com uma paragem no Altice Arena, em Lisboa.

Segundo a promotora do concerto, a Everything is new, a digressão arranca dia 13 de junho em Milão, Itália, no iDays Festival. A banda segue depois para a Suíça, Bélgica, República Checa, França, Espanha, Portugal, Áustria, Polónia, Reino Unido, Hungria, Dinamarca e por fim Alemanha, com a última atuação a 27 de julho.

Os bilhetes vão estar à venda dia 13 de dezembro, a partir das 9 horas, nos locais habituais.