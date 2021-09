Digressão mundial de Shawn Mendes passa em Portugal a 18 de maio

JN Hoje às 17:47 Facebook

O cantor Shawn Mendes anunciou uma digressão mundial com passagem na Altice Arena, em Lisboa, a 18 de maio de 2022.

A "Wonder: The World Tour" surge no seguimento do mais recente álbum do artista, "Wonder", que se estreou no primeiro lugar da tabela da Billboard Top 200.

O custo dos bilhetes, que estarão à venda a partir de dia 8 de outubro nos locais habituais, varia entre 41 euros e 691 euros.

Oriundo de Toronto e com descendência portuguesa, o cantor estreou-se em 2015 com o seu primeiro álbum de estúdio, "Handwritten", liderando o topo das tabelas nos EUA e Canadá. O seu terceiro álbum, recorde-se, incluia a canção "In My Blood", que teve direito a versão portuguesa de apoio à Federação Portuguesa de Futebol no Mundial de Futebol de 2018, na Rússia.