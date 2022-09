Dinis Machado e a sua "fauna" desviante de género

Patrícia Naves Hoje às 20:48 Facebook

L"Après-midi D"une Faune, uma performance única da artista, acontece no Festival Linha de Fuga em Coimbra esta quinta-feira

Em L"Après-midi D"une Faune, Dinis Machado explora os mundos dentro do género, a feminilidade que ultrapassa os corpos, o espaço que ocupamos. O Linha de Fuga, Laboratório & Festival Internacional de Artes Performativas, que está a decorrer em Coimbra, recebe a performance-dança única da artista esta quinta-feira, pelas 19 horas.

Ao JN, Dinis Machado, descreve-se ela própria como uma "fauna": "meia atrevida, desviante de género com obstinadas curiosidades coreográficas, pouca fé e uma espiritualidade politica".

Na performance, durante cerca de 40 minutos esta "fauna" molda enquanto é atravessada por uma viagem coreográfica paradoxalmente precisa e abstrata, explica a artista. "Como se este alguém trabalhasse no esbater dos limites e da forma do seu corpo. Esta Fauna tem um falo e o seu corpo é de alguma forma vários corpos dependendo de onde o espetador pensar a fronteira da teatralidade", adianta.

A fauna "pode ser um homem-trans, uma mulher com um Dildo, ou a representação teatral de um homem cis. E a questão não é tanto descobrir qual destes corpos está em questão mas de que este corpo é simultaneamente todos estes corpos", explica-nos Machado. A figura "é tanto Mandi Tiukkanen a alargar aquilo que uma mulher pode ser e ousar como é uma projecção somática do meu corpo enquanto pessoa transfeminina".

É esta a pedra de toque deste trabalho: a construção de um lugar trans "que é menos sobre corpos individuais e mais sobre o alargamento do espaço intersticial entre os corpos. Um espaço onde ao contrario do que proclamam os movimentos radfem, corpos cis e trans fem se potenciam em simbiose para alargar as suas possibilidades", diz ainda.

Sobre a feminilidade que ultrapassa os corpos individuais e sobre não escolhermos os corpos com que nascemos, explica a artista: "a contingência dos corpos com que nascemos não me atrapalha tanto. A minha questão tem que ver com a forma como uma identidade é assumida a partir dele. É interessante pensar na intimidade entre as teorias queer e Crip porque na verdade durante tanto tempo corpos trans foram vistos como corpos com deficiência; mas essa falha, essa falta não existe nos nossos corpos, ela existe na expectativa que corpos normativos projetam sobre nós, naquilo que acham que deveríamos ser".

E revela: "a minha infância e adolescência são uma historia continua de bullying (...) E durante todo este tempo havia uma frase que me era adereçada repetidamente "Não és homem não és nada". Isso não mudou, ainda ouço essa frase às vezes. Aquilo que mudou é que eu deixei de tentar ser homem porque a certa altura me apercebi que esse nunca foi um desejo meu mas uma espécie de obrigação resultado de uma expetativa espalhada no mundo sobre mim. Eu sou um eu feminino com o corpo que tenho hoje

assim como sempre fui. Penso que uma grande parte da disforia que experienciamos está na forma como nos olham mais do que no corpo que temos. Seria urgente aprendermos coletivamente a olhar uns aos outros mais próximo de como nos desejamos e imaginamos. Um olhar mais para alem do visível, mais sensível, mais complexo, mais intimo" diz ainda.

Finalmente, sobre o papel da arte para passar a mensagem da identidade não binária e dos desafios LGBTI+, ao JN Dinis Machado explica que "corpos e vivências trans pessoais e coletivas existiram na arte desde sempre", bastando pensar na poesia de Safo, ou em Lisístrata. Mas acrescenta: "a ideia de uma progressão em relação a uma maior aceitação de corpos trans parece-me questionável. Como sabemos em tantos países pessoas trans estão a perder direitos e acesso a cuidado para os seus corpos a cada minuto. Os Estados Unidos são o exemplo mais evidente e visível mas tantos outro incluindo a Suécia onde a administração de Hormone Blockers foi suspensa há um ou dois anos. A Cultura trans acontece tantas vezes fora da vista dos corpos normativos tanto pelo seu desinteresse, pela sua violência e pela sua crónica ignorância sobre a historia e cultura de corpos que se entendem numa polifonia de género", alerta em conclusão.

L"Après-midi D"une Faune, um "labirinto coreográfico e íntimo onde procurar o feminino é também entender a intangibilidade de o definir" acontece dia 22 de setembro no Teatrão de Coimbra, a partir das 19 horas.

Dia 24, Dinis Machado protagoniza, pelas 17 horas, a palestra "Queer quê?", sobre práticas queer na sociedade em relação com a arte, enquanto lógicas de cuidado.