Diogo Piçarra: a Altice Arena, finalmente

É a primeira vez que o cantor Diogo Piçarra atua em nome próprio na sala, para apresentar "South side boy", num concerto há muito adiado. O JN esteve com o artista no ensaio geral.

Longe vão os tempos em que se apresentava como um miúdo tímido no palco do "Ídolos", programa que viria a ganhar. Se há o "american dream", também haverá um sonho português e Diogo Piçarra é um dos seus melhores exemplos: descoberto num concurso de talentos em 2012, chega agora, 10 anos depois, a duas das maiores salas do país, a Altice Arena em Lisboa, e o Multiúsos de Guimarães.

Os concertos estão marcados para amanhã, em Lisboa; e uma semana depois, dia 8, na Cidade Berço, onde ainda há bilhetes. Não foi fácil chegar aqui: o mega-espetáculo de Lisboa foi sucessivamente adiado pela pandemia, mas o cantor nunca esteve parado.