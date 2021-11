Diogo Piçarra e Bárbara Tinoco no Meo Marés Vivas

Rubén Roma Hoje às 15:09 Facebook

Artistas portugueses juntam-se a Anitta e Jessie J na sessão de 17 de julho de 2022.

Foram divulgados mais dois nomes para o dia 17 de julho do festival Meo Marés Vivas, que decorre em Vila Nova de Gaia. Pelo Palco Meo vão passar os portugueses Diogo Piçarra e Bárbara Tinoco.

Diogo Piçarra tem em curso a Vem Cantar Comigo que, depois de passado pelo Teatro Sá da Bandeira, no Porto, chega ao Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, com os convidados: Calema, Aurea e Bispo.

Bárbara Tinoco tem em curso uma digressão com cinco datas, as primeiras nos dias 13 e 14 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A cantora segue a 19 e 20 de novembro para o Coliseu Porto Ageas, e dia 27 para o Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.

Estes artistas juntam-se, no cartaz do Marés Vivas, às aparições já confirmadas de Jessie J e de Anitta, que lançou hoje o tema "Envolver", em língua espanhola.

O Meo Marés Vivas decorre nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2022.