Diretor da Hanover State Opera suspenso depois de esfregar fezes na cara de jornalista

Uma crítica contundente a um espetáculo do Nederlands Dans Theatre (NDT), em Haia, resultou na suspensão do diretor do Ballet da Hanover State Opera e numa investigação policial depois deste ter esfregado fezes de cão na cara de uma jornalista.

Marco Goecke, diretor da companhia de balé da Hanover State Opera e coreógrafo associado do NDT confrontou Wiebke Hüster, crítica de balé do "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), no intervalo da récita na noite de domingo, no foyer do teatro. Primeiro insultou-a e depois pegou em fezes do seu cão, num saco e esfregou-as na cara da jornalista, saindo depois calmamente pelo teatro fora.

Na sua apreciação sobre a obra "In the Dutch Mountains", Hüster descreveu a performance, como aquela em que o espectador "alterna entre um estado de insanidade e ser morto pelo tédio". Em pãnico, Hüster foi primeiro ajudada a limpar-se e depois dirigiu-se a uma esquadra da polícia para fazer uma queixa formal.

A decisão de suspender Goecke, foi anunciada na tarde de segunda-feira. A Hanover State Opera disse: "Estamos chocados com o que aconteceu e lamentamos muito que esta escalada tenha ocorrido. Imediatamente após o incidente, entramos em contacto com a jornalista e pedimos-lhe desculpas pessoalmente. Com a sua reação impulsiva contra a jornalista, Marco Goecke violou todas as regras de conduta da Hanover State Opera e assim perturbou ao extremo o público, os funcionários da casa e o público em geral."

O NDT também reagiu e disse ao "Dutch News" que Marco Goecke é "um valioso coreógrafo associado do NDT com quem gostamos de trabalhar há muitos anos, resultando em maravilhosas criações de dança". Mas, acrescentou numa nota pública : "Lamentamos que este incidente tenha ocorrido no qual Goecke violou a integridade pessoal e a autoexpressão do indivíduo em questão. Esta ação é contrária aos nossos valores que usamos como diretriz em todas as nossas colaborações.' Goecke foi nomeado coreógrafo associado em 2013 e, de acordo com o site do NDT, deveria estender seu contrato este ano por mais quatro anos.

"In the Dutch Mountains" está atualmente em digressão nos Países Baixos e pode ser visto em Maastricht, esta quinta-feira, e em Groningen, no domingo.