Diretor de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa indiciado por plágio

JN Hoje às 10:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Livro de Carlos Moura-Carvalho, diretor de Cultura da autarquia de Lisboa, indiciado por plágio de duas teses defendidas na Universidade de Lisboa e na Universidade Nova de Lisboa.

A notícia foi avançada esta terça-feira pelo jornal "Público". O livro "Um homem livre" de Carlos Moura Carvalho, diretor de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, publicado em 2018 pela editora Alêtheia, é um relato sobre a participação do seu bisavô no movimento cultural anarquista e na criação do Teatro Livre.

Mas segundo avança o jornal, recorrendo a excertos do livro e das teses, há várias passagens semelhantes, diferenciadas apenas por pequenos acertos. Apesar disso o livro não fazmenção às teses, publicadas em 2011 e em 2014, nem às suas autoras, Cláudia Figueiredo e Laurinda Ferreira.

Carlos Moura-Carvalho, que já foi diretor-geral das artes e também exerceu funções de jurista no Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais no Ministério da Cultura, trabalhando sobre direitos de autor, respondeu ao jornal dizendo ser um "lamentável lapso" que o levou a não incluir a referência à tese de Cláudia Figueiredo, da Universidade Nova de Lisboa.

O historiador José Neves, orientador da tese, diz que configura, "independentemente das intenções, o que normalmente se chama plágio". O livro de Moura-Carvalho chega a incluir uma gralha do trabalho original.

No mesmo livro foi descoberta uma referência à tese de Laurinda Ferreira, publicada em 2014 pela Unversidade de Lisboa, que Moura-Carvalho disse "desconhecer completamente". A Comissão de Ética para a Investigalção da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa está a analisar o caso para decidir se avança com uma queixa formal por plágio contra Carlos Moura-Carvalho.