Diretora da Galeria Municipal do Porto deixa cargo sem que seja conhecido sucessor

O presidente da Câmara do Porto disse hoje, na apresentação da programação da Galeria Municipal do Porto (GMP), que ainda não foi decidido quem substituirá Filipa Ramos, que pediu para sair da direção artística da GMP.

O autarca, que agradeceu o trabalho desenvolvido por Filipa Ramos, que "agora se materializa nesta programação", a concretizar ao longo deste ano, referiu que a curadora e investigadora sai a seu pedido por "razões da sua vida pessoal".

"A Filipa não nos abandona, por razões da sua vida pessoal e opções pessoais pediu para deixar de desempenhar as funções que vinha desempenhando, mas vai continuar a trabalhar connosco como curadora", disse Rui Moreira.

O autarca afirmou que a sua substituição no cargo que ocupa até final do mês não é um assunto que o preocupe "particularmente", porque existem "equipas suficientes para assegurar e continuar o projeto".

"Acho que [a saída da direção artística] vai dar mais liberdade à Filipa para fazer aquilo que ela se calhar gosta mais e permitir ao mesmo tempo que ajuste as questões privadas que me referiu e que eu respeito. Não houve nenhum dissenso entre a Filipa e o Rui Moreira", afirmou.

Neste momento, "não vemos necessidade de acelerar qualquer substituição, temos de olhar a dois fatores: primeiro eu tenho um mandato que se estende apenas por mais dois anos e meio e o segundo é que vamos ter este grande desafio de ter uma nova galeria municipal ou extensão da galeria municipal, em que a Filipa também nos vai ajudar, porque tem sido ela a conceber o programa técnico dessa galeria", disse o autarca.

"O principal é dizer que a Filipa vai continuar a trabalhar connosco, já trabalhava antes de ocupar este lugar, nomeadamente no Fórum do Futuro, e vai continuar, portanto é mais uma mudança de nomenclatura do que outra coisa qualquer", frisou Rui Moreira.

Natural de Lisboa, Filipa Ramos doutorou-se em Filosofia pela Universidade de Kingston, em Londres.

Curadora da secção de cinema da Art Basel, uma das mais importantes feiras internacionais de arte contemporânea, a portuguesa cofundou, em 2013, a sala de cinema 'online' Vdrome, onde são apresentados trabalhos de cineastas e artistas nas intersecções entre o cinema, as artes visuais e a imagem em movimento.

Com um currículo internacional construído entre a academia, a curadoria e a escrita, Filipa Ramos integrou ainda as equipas curatoriais da 13.ª Bienal de Xangai, que decorreu em 2021, e da oitava Bienal Gherdëina, em Val Gardena, no Norte de Itália, em 2022.

Colaborou em projetos que passaram por instituições como a Tate Modern, em Londres, o museu Bildmuseet, na cidade sueca de Umeå, ou a galeria Ambika P3, em Londres, e tem publicado textos em catálogos de exposições e em diversas revistas internacionais de arte, como a Frieze ou a Mousse.

O seu próximo livro, "The Artist as Ecologist", será lançado este ano pela editora londrina Lund Humphries.