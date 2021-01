Discos novos: entre a incerteza e o "business as usual"

Jorge Manuel Lopes Hoje às 11:56 Facebook

Calendário de lançamentos musicais até ao verão recheado de nomes consagrados nacionais e globais. E com muitas dúvidas.

A agenda de edições discográficas globais e portuguesas apresenta diferenças notórias. A culpa, em boa parte, reside na situação pandémica e na incerteza da sua evolução. Se em alguns epicentros da música popular, como o Reino Unido e os Estados Unidos, o planeamento da chegada de novos discos se apresenta recheado q.b. para os meses que nos separam do verão, por cá as editoras multinacionais contactadas pelo JN não arriscam o anúncio de datas muito precisas para a chegada de álbuns aguardados com expectativa.

Assim é com a Sony Music Entertainment. À exceção do álbum de estreia homónimo a solo de Murais, músico dos Linda Martini e PAUS, anunciado para 19 de fevereiro, não se conhece o dia de edição dos restantes títulos em fila de espera. Uma lista que inclui Fábia Rebordão, Bruno Pernadas, André Amaro, Teresinha Landeiro e Pedro Mafama.

O planeamento da Universal Music Portugal guia-se por trimestres, com a promessa de música por uma constelação de autores reconhecidos. Até ao fim de março, e além de "E ainda...", o derradeiro registo de Carlos do Carmo que chegou a ser anunciado para novembro, conhecer-se-ão discos de António Zambujo, Rui Massena, Gisela João e Rita Redshoes. No segundo trimestre é a vez de Ana Bacalhau e Marco Rodrigues.

Fora destas "majors", os destaques de fevereiro vão para "Hermitage", dos Moonspell (saída a 26), a obra conceptual "Samba de guerrilha", de Luca Argel (dia 17) e a estreia dos portuenses Conferência Inferno com o caótico "Ata Saturna" (5). A 24 de maio é a vez do EP "So far so fading", pop eletrónica pelos Papercutz.

Objetos invulgares

Além-fronteiras, há consagrados que interrompem silêncios razoáveis: os Foo Fighters com "Medicine at midnight" (5 de fevereiro) e Marianne Faithfull com "She walks in beauty", ao lado de Warren Ellis (30 de abril). Lana Del Rey chega a 19 de março com "Chemtrails over the country club" e Sia revela a 12 do mês que vem "Music", banda sonora do filme com o mesmo nome que a australiana também dirigiu. É igualmente grande a curiosidade em redor de "Legacy +", objeto invulgar, um trabalho duplo que junta os álbuns "Stop the hate", de Femi Kuti, e "For(e)ward", de Made Kuti; ou seja, pai e filho e descendentes de Fela Kuti, arquiteto do afrobeat.

No capítulo dos registos de arquivo, 26 de fevereiro promete trazer Neil Young em palco com "Way down in the rust bucket", gravação de 1990 com os Crazy Horse; e "Electrically possessed", quarto volume da série "Switched on", de raridades dos britânicos Stereolab. Finalmente, os Pet Shop Boys apontam 30 de abril como dia de saída de "Discovery: Live in Rio 1994", dois CD e um DVD que documentam uma noite de dezembro no Brasil.

A sair

Ana Bacalhau

título a confirmar (segundo trimestre)

Carlos do Carmo

E ainda... (primeiro trimestre)

Femi & Made Kuti

Legacy + (5 fevereiro)

Foo Fighters

Medicine at midnight (5 fevereiro)

Gisela João

título a confirmar (primeiro trimestre)

Lana Del Rey

Chemtrails over the country club (19 março)

Marianne Faithfull with Warren Ellis

She walks in beauty (30 abril)

Moonspell

Hermitage (26 fevereiro)

Pet Shop Boys

Discovery: Live in Rio 1994 (26 fevereiro)

Rita Redshoes

título a confirmar (primeiro trimestre)