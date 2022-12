Discoveries é o novo festival de eletrónica e realiza-se já este sábado

Bruna Pereira Hoje às 21:39 Facebook

A primeira edição do festival Discoveries decorre no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Traz grandes DJ nacionais e internacionais e faz referências aos descobrimentos.

Discoveries surge como um festival de inverno dedicado a "DJ e produtores consagrados e outros emergentes", anuncia a organização. O evento de EDM (Eletronic Dance Music) promete deixar o público ao rubro e pretende dar a descobrir novas músicas e artistas, fazendo uma referência à era dos descobrimentos no seu próprio nome.

É já este sábado que poderá assistir aos concertos dos internacionais Klingande, Danny Avila, e, em estreia nacional, D.O.D, Justin Mylo e o duo Brohug. A marcar a abertura do festival estará também o DJ português Stckman, que irá apresentar o seu álbum de estreia.

Os festivais de música eletrónica não são uma novidade em Portugal, contudo será para a zona da capital: "Lisboa sentia falta de um evento que trouxesse vários artistas de diferentes estilos da música eletrónica", afirma Francisco Arnaud, promotor do Discoveries.

A organização pretende "dar aos portugueses uma oferta diferenciada", trazendo ao festival artistas dos estilos tropical, house, tech house, dance, electronica, e drum and bass, entre outros.

A era dos descobrimentos

A era dos descobrimentos não estará presente só no nome, mas também no seu principal objetivo e na própria cenografia. "Descobrir está nas veias dos portugueses", refere o promotor, fazendo uma clara alusão à época dourada da nação. Para lá disso, o festival traz a Portugal grandes nomes estrangeiros, em que três dos cinco artistas são inéditos por cá. O objetivo é "dar a conhecer aos portugueses nomes relevantes da eletrónica que pisam grandes palcos mundiais", acrescenta.

Outra novidade é o uso de tokens, a moeda de pagamento dentro do recinto. Funciona por carregamento prévio em chip e evita o uso de cinheiro vivo no recinto.

Por se realizar nesta altura do ano, o festival também é rotulado como "festival de inverno". Contudo, o promotor confessa que, no futuro, a data pode mudar. A escolha de dezembro deve-se ao adiamento de eventos como resultado da pandemia . "Mas também quisemos apostar numa altura mais calma do ano", refere Francisco Arnaud.

Bilhetes a 25 euros

Os bilhetes, a 25 euros (mais taxas), continuam à venda e podem ser adquiridos no site do festival (www.discoveriesfestival.com), na See Tickets, na Ticket Line e à entrada do Pavilhão Carlos Lopes.

A organização espera encher 1/3 do recinto (cerca de 1000 pessoas), tendo sido notado uma grande adesão estrangeira. Contudo, "os portugueses, que costumam comprar em cima da hora, também virão em força", afirma o promotor.