Disney reagenda sequelas da Marvel e estreia do novo "Indiana Jones"

Os fãs dos filmes de super-heróis terão de esperar para assistirem à estreia de "Doctor Strange 2", "Thor 4" e "Black Panther 2".

A Disney adiou o lançamento de várias sequelas cinematográficas.

Assim, "Doctor Strange in the multiverse of madness" passa de 25 de março para 6 de maio de 2022, "Thor: Love and thunder" de 6 de maio para 8 de julho, e "Black Panther: Wakanda forever" de 8 de julho para 11 de novembro.

Com estas alterações, "The Marvels" fica adiado para o início de 2023 e "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" muda de 17 de fevereiro de 2022 para 28 de julho de 2023.

No meio deste dilúvio de atrasos da Marvel, a Disney adiou também o quinto filme de "Indiana Jones". A obra, ainda sem título conhecido e com realização de James Mangold, conta com a presença do eterno arqueólogo, Harrison Ford. Passa para 30 de junho de 2023, depois de ter estreia anunciada para 29 de julho de 2022. O ator de 79 anos sofreu uma lesão no ombro em junho, exigindo uma pausa na rodagem, que entretanto foi retomada.

Fontes da Disney informaram a revista americana "Variety" que esta revisão do calendário de estreias está relacionada com questão de produção e não com resultados de bilheteira.

Estas alterações acontecem depois da estreia de "Shang-Chi e a lenda dos dez anéis" que já arrecadou mais de 383 milhões de euros nos cinemas, segundo o site da "Forbes".

Desde que a Marvel interligou os universos narrativos dos seus filmes e séries de televisão, qualquer atraso na produção provoca um efeito dominó no resto da saga.

Além destes ajustes, quatro outros filmes ainda sem título que foram retirados do calendário, enquanto uma outra obra filme sem título foi transferida de 10 de outubro para 3 de novembro de 2023.

"Eternos", de Chloé Zhao e com Angelina Jolie, Kit Harington e Salma Haykey, mantém a data de estreia para 5 de novembro. Também "Guardiões da galáxia vol. 3" permanece com o lançamento marcado para 5 de maio de 2023.