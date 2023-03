Disney censura clássicos de BD do Tio Patinhas por terem personagem racista

JN Hoje às 11:30 Facebook

Fãs reagiram com desagrado à decisão, que abrange "O Pato Mais Rico do Mundo" e "O Sonho de uma Vida". De acordo com a empresa, a personagem Bombie o Zombie não obedece à sua política de "diversidade e inclusão".

A Disney decidiu censurar dois contos clássicos da banda desenhada do Tio Patinhas no âmbito de uma nova política para evitar histórias antigas com elementos discriminatórios. Em causa estão as partes 11 e 12 do volume "A Saga do Tio Patinhas", de Don Rosa, nos quais surge uma personagem específica: Bombie o Zombie.

Trata-se, como o próprio nome indica, de um zombie com que o Tio Patinhos se cruza numa excursão a África. A personagem, associada a estereótipos tribais africanos, surgiu numa época de violência racial generalizada, com os Estados Unidos mergulhados num sistema de segregação racial.

A decisão está, no entanto, a ser contestada pelos leitores, sobretudo por abranger duas bandas desenhadas, "O Pato Mais Rico do Mundo" (1994) e "O Sonho de uma Vida" (2002), particularmente apreciadas pelos fãs do Tio Patinhas.

A notícia foi avançada na conta oficial de fãs de Don Rosa no Facebook, que cita um porta-voz da Disney a dar conta de que as duas histórias não estão de acordo com o compromisso "de diversidade e inclusão" da empresa. "A Walt Disney Company está a conduzir um processo de avaliação do seu arquivo. Em função disso, algumas histórias que não se alinham com estes valores deixarão de ser publicadas. É o caso de 'O Pato Mais Rico do Mundo' e 'O Sonho de uma Vida'. Estas histórias não farão parte de reedições ou coleções futuras", esclarece o comunicado.

Decisão também questionada pelo próprio cartoonista. "Que outras histórias do Tio Patinhas serão agora banidas? Só as minhas? Talvez outras?". O descontentamento dos fãs foi tal que a empresa já prometeu voltar a rever a questão.