Disney+ lança nova área de entretenimento

O Disney+ vai lançar uma nova área de entretenimento no dia 23 de fevereiro. Chama-se Star e vai transmitir séries premiadas, filmes, conteúdos originais e exclusivos.

O Disney+ é um serviço de streaming dedicado a filmes e programas da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Pertencente ao segmento "Direct-to-Consumer & International" da Walt Disney Company, o Disney+ apresenta-se ativo na maioria dos dispositivos ligados à internet e disponibiliza uma programação que contém filmes originais, documentários, séries de animação live-action e curtas-metragens.

Este serviço é o espaço de streaming exclusivo para filmes que foram lançados pelos Walt Disney Studios a partir de 2020.

Star é a nova área de entretenimento, que será introduzida no Disney+, no dia 23 de fevereiro. Esta área trará uma nova galáxia de séries, filmes e conteúdos originais. O seu lançamento contará com títulos e séries exclusivas e o catálogo será renovado todos os meses, com conteúdos provenientes dos estúdios criativos da Disney, como a Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions e 20th Century Studios.

Para a Star já estão anunciadas as séries Big Sky e Love, Victor; a sitcom de animação Solar Opposites; e o drama Helstrom. Outras novidades irão estrear ao longo do ano, como as séries Dopesick e The Dropout, assim como novos conteúdos do clã Kardashian Jenner e vários originais da FX, incluindo The Old Man.

Os utilizadores também poderão visualizar outros conteúdos, como Anatomia de Grey, Uma Família Muito Moderna, Foi Assim que Aconteceu.

Novos controlos parentais

Para garantir que o Disney+ pode ser direcionado para públicos de todas as idades, e para que a navegação seja segura para as crianças, serão lançados novos controlos parentais. Poderão ser estabelecidos limites no acesso ao conteúdo para perfis específicos, com base na classificação por idades.

Existirá a opção de criar um PIN para que sejam bloqueados os perfis infantis, quando estes pretenderem aceder a conteúdos para adultos.

Jan Koeppen, presidente da Walt Disney Company, afirma que "o Star fará parte integrante do Disney+, tornando-o mais abrangente, mais arrojado e ainda mais entusiasmante". E continua: "A chegada de centenas de séries de televisão e filmes, incluindo os nossos exclusivos Originais Star, fará do Disney+ o principal destino no que diz respeito a entretenimento de alta qualidade com ofertas para todos."

Em Portugal, os clientes podem subscrever o Disney+ por 6,99€ por mês ou 69,99€ por ano. A partir do dia 23 deste mês, o preço mensal subirá para 8,99€ e o preço anual para 89,99€.