Disney promete "abordagem diferente" com anões do novo filme da "Branca de Neve"

A Disney anunciou que, na nova versão humana do clássico "A Branca de Neve e os Sete Anões", vai ser adotada uma "abordagem diferente" com as sete personagens. O esclarecimento surge na sequência de críticas por parte do ator norte-americano Peter Dinklage, que tem nanismo.

Peter Dinklage, popularizado pelo papel de Tyrion Lannister na série televisiva "A Guerra dos Tronos", criticou a Walt Disney Company por causa da anunciada produção de uma nova versão (com atores reais) do histórico clássico "A Branca de Neve e os Sete Anões", lançado originalmente em 1937.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", Dinklage, que tem acondroplasia (uma forma de nanismo), apontou o dedo ao facto de a Disney ter escolhido uma atriz de origem latina (Rachel Zegler) para o papel principal de "Branca de Neve", promovendo assim a diversidade étnica, mas, por outro lado, voltar a contar uma história estereotipada sobre os anões. "Por um lado são progressistas, mas estão a fazer na mesma aquela porcaria de história anacrónica de sete anões a viverem numa caverna", afirmou Dinklage, em conversa num podcast.

A resposta da Disney não se fez esperar. "Para evitar o reforço de estereótipos do filme de animação original, estamos a adotar uma abordagem diferente com essas sete personagens e a receber aconselhamento de membros da comunidade de nanismo. Estamos ansiosos por partilhar mais detalhes à medida que o filme avançar para a produção, após um longo período de desenvolvimento", esclareceu a produtora em comunicado sobre o filme, que está em fase de pré-produção.

A nota não esclarece em que consiste o tipo de abordagem, daí que não se possa concluir que os sete anões da história vão ou não ser retirados na nova adaptação. No entanto, no mesmo dia, o site norte-americano "TheWrap" (especializado na indústria do entretenimento) avançou que a Disney está mesmo a preparar-se para substituir os sete anões por "criaturas mágicas", não se sabendo ainda se se vão manter os nomes e as características da trama original.

Entretanto, nas redes sociais, tem sido divulgada uma publicação com o que parece ser um título de uma notícia, dando conta de que a "Disney cede a críticas e exclui anões da Branca de Neve", acompanhado de uma imagem do filme de animação, o que pode passar a ideia de que a obra original irá sofrer alterações.