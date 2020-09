Disney+ pronta hoje para a guerra do streaming

Plataforma arranca em Portugal com argumentos de peso e mais de 600 filmes e 100 séries.

Na realidade digital, a abundância é um novo tão normal que quase nos anestesia: até parece pouco poder aceder em segundos a um catálogo com mais de 600 filmes, mais de 100 séries e uma quantidade sem fim de episódios, momentos fundamentais da história do entretenimento mundial e produções exclusivas, criadas com apenas um propósito: tornar mais atrativo o Disney+, o novo serviço de streaming que está, a partir de hoje, disponível em Portugal.

Parece pouco, mas não é certamente. A qualidade em quantidade é um argumento fundamental e comum na oferta das potências em disputa na apelidada "guerra do streaming", a luta entre as diversas plataformas pela primazia da TV digital - só em Portugal, há pelo menos oito que se podem subscrever.