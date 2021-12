Diversidade do mundo árabe contada através do cinema

João Antunes (em Jidá) Hoje às 15:05 Facebook

Filmes da Arábia Saudita atraem as atenções dos convidados do festival Red Sea

Se referirmo-nos a um país europeu pode criar generalizações que, analisadas mais de perto, não têm aderência à realidade, visto que um português é muito diferente de um norueguês, tanto como um grego é diferente de um suíço ou de um alemão, falar de "mundo árabe" também nos faz cair no mesmo erro.

Na realidade, apesar da língua, comum mas falada de forma diversa, da religião e da herança cultural, a evolução histórica dos povos desta região do mundo trouxe diferenças que são bem visíveis entre um marroquino e um argelino, entre um habitante dos Emiratos e um saudita.

É essa diversidade de olhares que se nota claramente no cinema que se tem visto na primeira edição do Red Sea International Film Festival, que se realiza desde há alguns dias em Jidá, na Arábia Saudita. Trata-se da segunda maior cidade do país, banhada pelo Mar Vermelho e sendo considerada uma das portas para Meca. Única justificação aliás para que, num país ainda não muito aberto ao turismo, se encontrem inúmeros hotéis espalhados por toda a cidade.

Mas é a chamada "cidade velha" que constitui a grande atração de Jidá. Classificada como Património Mundial pela Unesco, preservando a traça antiga e algumas atividades artesanais em vias de desaparecimento, face a uma cidade enorme e grandemente modernizada, é ali que se encontra o centro nevrálgico do festival, o seu centro de imprensa, o local para entrevistas e conferências de imprensa, o mercado do filme e também as principais salas de cinema que servem o festival.

Há aliás uma grande curiosidade por parte do público local, no que diz respeito à programação do festival, visto que a existência de cinemas só foi autorizada em 2018, após 35 anos sem que os sauditas pudessem ver um filme lá onde deve ser visto, na sala escura.

Para quem vem de fora, e apesar do festival, no seu menu de mais de uma centena de títulos, apresentar filmes de várias regiões do mundo, é precisamente desse diverso mundo árabe que se procuram as suas histórias, aquilo que nos têm a dizer e a mostrar. Sobretudo nos filmes que representam a emergente indústria cinematográfica local, dotada já de vários estúdios, e que uma população de 34 milhões, muitos dos quais ávidos desta novidade que é o cinema, deixa antever um futuro bastante próspero.

Reflexo desse potencial é o filme "Becoming", produzido precisamente pela fundação que está por detrás do festival de cinema, e a que responderam cinco jovens realizadoras, cada uma das quais dirigindo uma pequena curta-metragem, num programa de pouco mais de uma hora de duração.

São cinco histórias ligadas à situação da mulher, abordando temas como o aborto ou a obrigatoriedade, já não legal, mas ainda muito enraizada, de utilizar o jihab após a primeira menstruação. São cinco histórias de uma grande generosidade, mostrando um desejo enorme de mudança, apesar de, do ponto de vista cinematográfico, se mostrarem algo ingénuas, com problemas narrativos e sem grande rigor formal.

Algo que se compreende, dada a ausência ainda de uma escola de cinema e a falta de cultura cinematográfica que deriva da já ausência de salas de cinema durante tantos e tantos anos. Mas são histórias que refletem um clima de mudança, que se percebe a olho nu, e que está bem presente no primeiro dos cinco pequenos filmes apresentados.

Estamos em pleno casamento de uma jovem obrigada a contrair matrimónio com quem não ama, e que nunca vemos durante o filme. Porque, simplesmente, resolveu fugir. É a sua mãe a protagonista, tentando encontrá-la a todo o custo, enquanto vai acalmando a família do noivo, que a espera ver sair do quarto a todo o momento.

Vindo também da Arábia Saudita, "Kayan", de Hakim Jomha, conta a história de um casal saudita que vai visitar de carro uns amigos no Egito, levando consigo o seu bebé. Mas pelo caminho perdem-se e decidem passar a noite num hotel que no entanto não é exatamente o que pensavam. Veem-se então cativos dos fantasmas do seu passado, sendo obrigados a confrontar-se com os seus pecados...

Surpreendente, pela sua temática, é "The Alleys", de Bassel Ghandour. O filme chega-nos da Jordânia, um reino a que habitualmente associamos um certo lado assético, numa espécie de Suíça do mundo árabe, mas de que o filme mostra o seu lado mais obscuro, um meio underground que inclui gangues, esquemas mafiosos de proteção de bares, locais de diversão noturna onde o álcool e a prostituição estão presentes.

Trata-se de um filme na linha do policial negro norte-americano, contado por um narrador que, no final, se descobre ser um jovem que vai ganhando a vida fazendo chantagem com pessoas que filma às escondidas no seu telemóvel, em situações menos claras.

Já sem grande surpresa, devido à sua passagem anterior por grandes festivais de cinema, como Toronto ou Xangai, "Neighbours", do curdo-suiço Mano Khalil. O filme é uma produção de um território de que habitualmente só nos chegam más notícias, a Síria, e passa-se numa região da fronteira com a Turquia onde vivem pacificamente famílias curdas, muçulmanas e judaicas.

A chegada de um professor fanático e um acidente envolvendo um soldado turco no posto de observação do outro lado da fronteira desencadeia uma série de dramas que só se vão resolver na atualidade, quarenta anos depois da história a que assistimos em flashback, com o reencontro dos vizinhos do título num campo de refugiados.

Mano Khalil, um cineasta já com mais de vinte anos de experiência, consegue introduzir humor e poesia numa história eminentemente trágica, tocando-nos emocionalmente, ao mesmo tempo que nos fala de aceitação do próximo, do convívio entre gentes diferentes, do combate à xenofobia. Um filme que deveria chamar a atenção dos nossos distribuidores.