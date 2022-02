Diversidade fiel a Agatha Christie

F. Cleto e Pina Hoje às 16:49 Facebook

Adaptação de Hercule Poirot mantém capacidade de surpreender o leitor

"Crime no campo de golfe", uma investigação de Hercule Poirot, é o oitavo álbum da coleção que a Arte de Autor dedica às adaptações em BD de romances policiais de Agatha Christie, seguindo a edição original franco-belga.

Um dos principais aspetos desta coleção é a diversidade. Por um lado, além do detetive belga, já foram protagonistas Miss Marple, os Beresford ou até investigadores anónimos. Por outro lado, as duplas de autores têm-se sucedido nas adaptações o que, além de possibilitar uma rápida sucessão de títulos, resulta em propostas diferentes do ponto de vista gráfico e narrativo, sem que a fidelidade aos originais seja posta em causa.

Em "No início eram dez...", por exemplo, a opção de Davoz e Calixte foi dar espaço à história para ela respirar, reduzindo o texto ao mínimo e aproveitando as 80 páginas para uma planificação ampla e arejada. Já em "Encontro com a morte", Quella-Guyot e Marek, propõem a banda desenhada como se de uma peça de teatro se tratasse, avançando a trama apenas com base nos diálogos que os protagonistas, quais atores, vão travando nos diferentes cenários exóticos.

"Crime no campo de golfe" ostenta uma adaptação mais clássica, com recurso frequente a textos de apoio, para os solilóquios de Hastings, e a diálogos mais longos e pormenorizados como base da narrativa. Isto provoca um ritmo mais lento, sendo importante que o leitor não esqueça que, neste tipo de obra, os pormenores reveladores e os indícios fundamentais para a investigação, que originalmente estavam nas descrições detalhadas da romancista britânica, agora surgem desenhados.

Como nos restantes álbuns, também neste prevalece um traço semi-caricatural, com Alberto Zanon a apresentar um traço bastante fino, que nalguns casos dificulta a definição de volumes e profundidade, o que é contrariado pela grande variedade de movimentos de câmara, com algumas tomadas de ângulos bastante originais.

Numa intriga em que Poirot chega tarde a um pedido de socorro, o potencial assassino vai assumindo diversas identidades, com o leitor a ser levado de surpresa em surpresa, num relato absorvente em que o jogo temporal, entre passado e presente, faz jus ao génio inventivo de Agatha Christie. v

Hercule Poirot: Crime no campo de golfe

Brémaud e Zanon

Arte de Autor

64 p., 17,50 €