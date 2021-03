Diversidade racial e de género nas nomeações para os BAFTA

João Antunes Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Com sete candidaturas cada, "Nomadland- Sobreviver na América" e "Rocks" lideram prémios do cinema britânico.

Depois de fortes críticas às nomeações do ano passado, onde todos os atores e atrizes nomeados eram brancos e se notava uma dominância masculina nos realizadores com filmes nomeados, os BAFTA, os prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão, "lavaram a cara" com as nomeações para os prémios deste ano, que acabam de ser divulgadas.

Não só nada menos de 16 das 24 nomeações nas diversas categorias de interpretação foram para atores e atrizes não brancos como quatro dos seis nomeados para melhor realizador são mulheres. Além disso, as duas obras mais nomeadas, com sete possíveis troféus cada, "Nomadland - Sobreviver na América" e "Rocks", são dirigidas por mulheres, respetivamente a chinesa Chloé Zhao e a britânica Sarah Gavron.

Devido à semelhança linguística e a modelos de produção por vezes cruzados, os BAFTA são outros dos prémios que normalmente dão indicações sobre os possíveis vencedores dos Oscars de Hollywood. Este ano, especial para o cinema como para tudo o resto, os BAFTA serão entregues a 11 de abril, precisamente duas semanas antes dos Oscars.

No entanto, a especificidade britânica de alguns dos prémios torna um pouco mais difícil esse jogo de causa/efeito entre os dois prémios, com a exceção do BAFTA para o filme "em língua não inglesa", comparado com o agora Oscar para "melhor filme internacional". O dinamarquês "Another round", de Thomas Vinterberg, lá está como um dos cinco candidatos ao BAFTA da categoria, mas o recente Globo de Ouro para "Minari" leva a crer que a disputa será renhida neste particular. Curiosidade: apesar de realizado por um coreano, Lee Isaac Chung, o facto deste último título ser uma produção americana desqualificou-o imediatamente para este Oscar.

Um dos dois filmes mais nomeados, "Nomadland - Sobreviver na América" continua a sua saga pelo circuito de prémios, depois de vencer em Veneza, centrando-se na existência de uma mulher (magnificamente interpretada por Frances McDormand, também nomeada) que depois de perder tudo vive numa caravana, como tantos nómadas sociais dos dias de hoje.

Por seu lado, "Rocks" conta-nos a história de uma adolescente que tem de tomar conta de si e do irmão mais novo depois de ser abandonada pela mãe, sem outra escolha senão viver nas ruas. Além de melhor filme britânico e de realização, para Sarah Gavron, uma das sete nomeações do filme foi para a prodigiosa protagonista, a estreante Bukky Bakray, que tinha apenas 16 anos quando entrou no filme.

PUB

Na lista dos mais nomeados, com seis citações cada, estão o sempre presente mas raras vezes vencedor "Mank" de David Fincher; "The father", com Anthony Hopkins entre os possíveis vencedores, na pele de um pai que recusa a ajuda da família; "Minari" e "Promising young woman", apesar da ausência de Carey Mulligan da corrida a um galardão, à semelhança de outros nomes que se pensavam ser indiscutíveis, como Viola Davis, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Olivia Colman, Glenn Close e Gary Oldman.

Além de Frances McDormand e Bukky Bakray, Radha Blank ("The forty-year-old version"), Vanessa Kirby ("Pieces of a woman"), Wunmi Mosaku ("His house") e Alfre Woodard ("Clemency") estão na lista dos candidatos ao BAFTA de melhor atriz. Na categoria masculina competem com Anthony Hopkins os atores Riz Ahmed ("Sound of metal"), Adarsh Gouray ("The white tiger"), Mads Mikkelsen ("Another round"), Tahar Rahim ("The mauritanian") e ainda o já falecido Chadwick Boseman, que venceu há dias o Globo de Ouro pelo seu desempenho em "Ma Rainey"s black bottom".

OS NOMEADOS

Melhor Filme

The Father

The Mauritanian

Nomadland - Sobreviver na América

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Melhor Filme Britânico

Calm with horses

The dig

The father

His house

Limbo

The mauritanian

Mogul Mowgli

Promising young woman

Rocks

Saint Maud

Atriz

Bukky Bakray (Rocks)

Radha Blank (The forty-year-old version)

Vanessa Kirby (Pieces of a woman)

Frances McDormand (Nomadland - Sobreviver na América)

Wunmi Mosaku (His house)

Alfre Woodard (Clemency)

Ator

Riz Ahmed (Sound of metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey"s black bottom)

Adarsh Gouray (The white tiger)

Anthony Hopkins (The father)

Mads Mikkelsen (Another round)

Tahar Rahim (The Mauritanian)

Realização

Thomas Vinterberg (Another round)

Shannon Murphy (Babyteeth)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloé Zhao (Nomadland - Sobreviver na América)

Jasmila Zbanic (Quo vadis, Aida?)

Sarah Gavron (Rocks)

Argumento Original

Another round

Mank

Promising young woman

Rocks

The trial of the Chicago 7

Argumento Adaptado

The dig

The father

The mauritanian

Nomadland - Sobreviver na América

The white tiger

Filme em língua não inglesa

Another round

Dear comrades!

Les misérables

Minari

Quo vadis, Aida?

Animação

Onward

Soul

Wolfwalkers