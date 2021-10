Divulgada capa de "Astérix e o Grifo"

F. Cleto e Pina Hoje às 14:53 Facebook

Novo álbum chega às bancas no dia 21 de outubro. Aventura leva os gauleses às estepes russas

Na manhã desta segunda-feira, em conferência de imprensa realizada em Paris e transmitida online para todo o mundo, foi divulgada a capa da 39.ª aventura de Astérix e Obélix.

Desde Março que se conhecia o título, "Astérix e o Grifo", bem como uma imagem provisória, mas só hoje se ficou a saber quem acompanha os dois gauleses e Ideiafix nesse desenho: um grifo esculpido em madeira e um cavalo.

Ambientada no estrangeiro, como acontece a cada dois álbuns, a atual aventura será uma das que levará os dois heróis para mais longe da sua aldeia natal, no caso ao território dos sármatas, mencionados pela primeira vez no século V a.C. por Heródoto.

Já presentes em "Astérix e a Transitálica", como participantes na corrida que uma equipa portuguesa viria a vencer, eram um povo guerreiro nómada, constituído por excelentes cavaleiros, que dominavam as estepes entre o Ural e o Danúbio, sendo assim antepassados dos eslavos.

Dessa forma, Astérix e Obélix irão ao território hoje situado entre a Rússia, a Mongólia e o Cazaquistão, numa aventura em que imperam os cenários cobertos de neve, "um desafio, como costuma ser cada novo álbum", reconhece o desenhador Didier Conrad, que questiona: "como não ser monótono quando se lida com paisagens completamente brancas? Um verdadeiro quebra-cabeças e muitas noites... em branco!"

Jean-Yves Ferri, o argumentista, explica a escolha deste destino: "Eu queria sugerir um destino longínquo e pareceu-me divertido inventar um território, com o seu folclore e as suas crenças. Isso rompe um pouco com a tradição de Astérix visitar países reais e permite um ambiente que se adequa à suposta presença de um animal fantástico."

A existência naquele local de um grifo, um animal mitológico com corpo e cabeça de leão e garras, asas e bico de ave de rapina, é explicada na história sendo que, na realidade, os primeiros vestígios de grifos foram encontrados no Irão, impressos em argila e datados de cerca de 3500 a.C.

Desvendando mais um pouco do enredo, Conrad revela que neste álbum se encontram "todos os códigos clássicos de um western: espaços vastos, heróis vindos de longe para socorrer inocentes, "selvagens" a braços com a chegada de um exército conquistador... mas tudo a Leste!" Ou seja, afinal é um eastern cujo desenho assentou "numa receita simples: paisagens magníficas, aventura, acção a cavalo e uma natureza hostil!"

Neste caso, "Astérix posicionou-se claramente do lado dos "selvagens", para socorrer a galope os seus novos amigos e proteger o seu animal sagrado, o grifo".

Como tem sido hábito nos álbuns assinados por Ferri e Conrad, encontraremos vilões bem definidos, perdidos nas vastas planícies geladas. São três romanos, Taliqualus, Suprassumos e Desorientadus, sendo que este último assume os traços do escritor Michel Houellebecq.

Agora, para saber mais sobre esta nova aventura, será necessário aguardar até dia 21 do corrente mês, quando "Astérix e o Grifo" chegar às livrarias portuguesas, numa edição da ASA lançada em simultâneo com a versão original francófona.

Com uma tiragem global de 5 milhões de exemplares, esta aventura terá ainda este ano tradução em 17 línguas e dialetos, entre eles o mirandês. Neste último, terá por título "Asterix Il Alcaforron" e estará disponível durante o próximo mês de Novembro.