DJ de música eletrónica Afonso Macedo morreu esta madrugada

O DJ de música eletrónica Afonso Macedo morreu na madrugada deste sábado, aos 52 anos, vítima de ataque cardíaco fulminante.

Natural e residente em Coimbra, Afonso Macedo era presença habitual em festivais de música eletrónica, como o Forte (Montemor-o-Velho), Neopop (Viana do Castelo) ou o Les Siestes Eletroniques, em Coimbra.

Atualmente era presença habitual no cartaz do Sala 8, um espaço de música eletrónica em Coimbra. Estava já agendado para a reabertura pós-férias do local, a 3 de setembro.

Afonso Macedo estava no Alentejo quando faleceu.